15:35
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Общество

В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект

В Бишкеке на улице Киевской, в районе площади Ала-Тоо, появилась необычная конструкция. Фотографии стройки быстро разошлись по соцсетям.

Очевидцы сообщили, что работы ведут круглосуточно, территория ограждена, но никаких опознавательных табличек или паспортов объекта на месте нет. Конструкция напоминает каркас павильона с панорамным остеклением.

После того как снимки начали активно распространять в Telegram-каналах и городских пабликах, в мэрии дали официальный комментарий. Как сообщили в пресс-службе, объект возводят в рамках проекта нового телеканала, который планирует разместить студию и медиапавильон с видом на площадь Ала-Тоо.

Тем временем реакция горожан остается неоднозначной. Одни считают, что появление открытой телестудии «оживит центр города», другие критикуют идею за несоответствие архитектурному облику площади.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347556/
просмотров: 1307
Версия для печати
Материалы по теме
Новый детский корпус открыли в инфекционной больнице в Бишкеке
Новый комплекс Пограничной службы построят в Бишкеке к 28 мая 2027 года
На строительство спорткомплекса в Джалал-Абаде выделяют более 60 миллионов сомов
На строительство лицея «Акылман» в Манасе выделят 265 миллионов сомов
В Кыргызстане строят 925 многоквартирных домов по государственной программе
В Кыргызстане теперь можно строить 40-этажные дома
Дайырбек Орунбеков опроверг информацию о задержке реализации проекта «Ош-сити»
Жители Бишкека жалуются на строительный шум возле «Космопарка»
Будет скандал. Мэр города Ош не доволен темпами строительства «Ош-сити»
Минстрой: К 31 августа в эксплуатацию сдадут 115 объектов
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
Пополняйте карту Visa MBANK с&nbsp;зарубежной карты Visa и&nbsp;выигрывайте ценные призы Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит погасить долги за&nbsp;газ до&nbsp;отопительного сезона «Газпром Кыргызстан» просит погасить долги за газ до отопительного сезона
Криптовалюта теперь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Криптовалюта теперь в «Мой О!»
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
17 октября, пятница
15:32
Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и в...
15:29
Бишкек готовится к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников
15:00
Рак молочной железы — не приговор. Истории женщин, победивших недуг
14:54
Новую роторную парковку открыли на рынке «Аламедин» в Бишкеке
14:42
В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект