В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект

В Бишкеке на улице Киевской, в районе площади Ала-Тоо, появилась необычная конструкция. Фотографии стройки быстро разошлись по соцсетям.

Очевидцы сообщили, что работы ведут круглосуточно, территория ограждена, но никаких опознавательных табличек или паспортов объекта на месте нет. Конструкция напоминает каркас павильона с панорамным остеклением.

После того как снимки начали активно распространять в Telegram-каналах и городских пабликах, в мэрии дали официальный комментарий. Как сообщили в пресс-службе, объект возводят в рамках проекта нового телеканала, который планирует разместить студию и медиапавильон с видом на площадь Ала-Тоо.

Тем временем реакция горожан остается неоднозначной. Одни считают, что появление открытой телестудии «оживит центр города», другие критикуют идею за несоответствие архитектурному облику площади.