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Общество

Открыть в детских садах дежурные группы требуют родители в Бишкеке

Открыть в детских садах дежурные группы потребовали родители на встрече с представителями городских властей.

На мероприятии обсуждался вопрос возобновления учебного процесса в школах и детсадах Бишкека.

Родители отметили, что вынуждены брать детей с собой на работу или искать варианты, куда их пристроить.

«Частные сады работают, но они не всем по карману. Получается, что детей, людей разделяют на тех, у кого есть деньги и нет», — отметили они.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева отметила, что есть алгоритм, который должны выполнять власти при возобновлении обучения.

«В частных школах и детских садах классы и группы намного меньше. Им легче соблюсти все требования. Мы хотели с 1 февраля поэтапно возобновить работу детсадов, начать с подготовительных групп. Но нам не одобрили. Группы переполнены», — сказала она.

Родители отметили, что можно предусмотреть, чтобы каждый, кто хочет отдать ребенка в дежурную группу, подписывал бы обязательство, что берет на себя ответственность за здоровье ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183301/
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