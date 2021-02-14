В Бишкеке 14 февраля солнечно. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День увеличился до 10 часов 29 минут.

У кого намечается той

Канатбек Бегалиев

Родился 14 февраля 1984 года в селе Озгоруш Таласской области. Борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр.

Адылбек уулу Эркин

Родился 14 февраля 1991 года в селе Гульча Ошской области. Боксер. Участник Олимпиады-2016.

Памятные даты

День святого Валентина

Во многих странах отмечается День святого Валентина, или День всех влюбленных. В этот день принято дарить друг другу подарки и «валентинки». Считается, что свадьба в этот день станет залогом вечной любви.

Международный день дарения книг

С 2012 года отмечается Международный день дарения книг, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

День дарения книг — праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку — американке Эмми Бродмур — основательнице сайта детской книги в США.

Создан сервис YouTube

YouTube — сервис, который предоставляет услуги видеохостинга, где любой пользователь может добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

Сервис YouTube основан 14 февраля 2005 года тремя бывшими работниками компании PayPal — С.Ченом, Ч.Херли, Д.Каримом — в Сан-Бруно, Калифорния (США).

Самое первое видео — 18-секундный ролик любительской съемки в зоопарке Сан-Диего — на YouTube размещено 23 апреля 2005 года.

Русская версия сервиса была запущена 14 ноября 2007 года.

Сегодня YouTube стал настолько значимым явлением в медиамире, что с ним вынуждено считаться и телевидение.

Люди, которые меняли мир

Родилась график Лидия Ильина

Фото open.kg. Лидия Ильина

Родилась 14 (27 февраля) 1915 года в Михайлове (ныне Рязанская область). Советский график, народный художник Киргизской ССР, Лауреат Государственной премии СССР.

С 1939 года работала в Киргизии. Широко известна в республике и за рубежом, мастер гравюры.

Признана родоначальницей кыргызской графики.

Жизнь кыргызского народа воплотилась в сериях линогравюр «Слово о киргизской женщине», «Молодежь Киргизии», «Материнство», иллюстрациях к произведениям Токтогула Сатылганова, Чингиза Айтматова, Тугельбая Сыдыкбекова, Аалы Токомбаева и других. Наряду с кыргызской классической литературой она иллюстрировала произведения Шекспира, Петрарки, Лорки, Гейне, Пушкина, Лермонтова, Украинки, а также японскую и китайскую поэзию.

Умерла 14 октября 1994 года.

Умер государственный деятель Ахматбек Суюмбаев

Родился в 1920 году в селе Орто-Алаш Чуйской области. Участник Великой Отечественной войны.

В 1955–1960-х — министр финансов Киргизской ССР. В 1962–1968 годах — первый секретарь Ошского обкома Компартии Киргизии.

Председатель Совета Министров Киргизской ССР (1968–1978 годы).

Будучи сильным экономистом, Ахматбек Суюмбаев компетентно решал все производственные вопросы развития народного хозяйства республики.

Умер 14 февраля 1993 года.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на концерт, посвященный 80-летию актера Нурканбека Турсунбаева; Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — на спектакли «Дураки» и «Пиратский новый год», а также на ярмарку-фестиваль «Народные промыслы»; Подробнее

в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт Salut d’Amour;

в арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа «Соленые орешки»;

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приглашает на сказку «Счастье для всех!».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.