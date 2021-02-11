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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 2 тысячи 464 школьника

Всего с начала эпидемии в Кыргызстане COVID-19 зарегистрирован у 2 тысяч 464 школьников и 1 тысячи 432 дошкольников. Такие данные департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора приводит пресс-центр Министерства здравоохранения и соцразвития.

В ведомстве уточнили, что случаи зафиксированы в том числе у детей, находящихся на дистанционном обучении.

«С начала учебного процесса наибольшее количество случаев COVID-19 среди школьников зарегистрировано в ноябре (320). В декабре — 214 случаев (в 1,5 раза меньше), январе — 109. Среди детей дошкольного возраста в ноябре зарегистрировано 175 случаев, декабре — 128, январе — 103», — отметили в Минздраве.

В министерстве добавили, что в большинстве случаев у детей болезнь протекает легко и напоминает обычную ОРВИ, которая проявляется незначительным повышением температуры тела, насморком, болью в горле, кашлем и общей слабостью.

«В редких ситуациях возможно тяжелое течение заболевания, при котором первичные симптомы перерастают в более яркие признаки: температура тела 38-40 градусов, изнуряющий сухой кашель, боль в грудной клетке, возможны желудочно-кишечные расстройства. Случается, что признаки коронавируса у детей вовсе отсутствуют. Однако у части детей, даже если они перенесли в легкой форме, могут быть серьезные осложнения в виде мультивоспалительного синдрома с поражением многих систем», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183168/
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