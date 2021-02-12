Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, концерты, спектакли

Театр

13 февраля. Опера «Кармен»

Сюжет оперы «Кармен» заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

13 февраля. Комедия «Женитьба Бальзаминова»

В основу спектакля положена вся трилогия Александра Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

13 февраля. Спектакль «Девки»

Поставлен по одноименной пьесе известного белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского. Социальная драма рассказывает о жизни шести студенток иняза, зарабатывающих себе «на панели». Они уверены в моральном оправдании этой ситуации и в том, что впоследствии в их жизни не останется и следа от их поступков.

Творческая группа «705», 19.00.

14 февраля. Концерт, посвященный 80-летию актера Нурканбека Турсунбаева

Сочинил музыку к более чем 30 спектаклям, более 10 художественным и документальным фильмам, около 400 мелодий к песням. Автор более 500 лирических, патриотических стихов. Как киноактер сыграл в более 15 фильмах. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

14 февраля. Комедия «Дураки»

Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

13 февраля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

27 января — 20 февраля. Выставка «На якоре»

В экспозиции представлены работы Жылкычы Жакыпова, Таланта Огобаева, Залкара Эсенканова и Шафхата Таирова.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

13-14 февраля. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-28 февраля. Выставка «Советские ню и другие Ра...»

На персональной выставке Константина Шкурпелы представлены живопись, объекты, инсталляции. Подробнее Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.