Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, концерты, спектакли

Театр
13 февраля. Опера «Кармен»
Сюжет оперы «Кармен» заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
13 февраля. Комедия «Женитьба Бальзаминова»
В основу спектакля положена вся трилогия Александра Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайло Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
13 февраля. Спектакль «Девки»
Поставлен по одноименной пьесе известного белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского. Социальная драма рассказывает о жизни шести студенток иняза, зарабатывающих себе «на панели». Они уверены в моральном оправдании этой ситуации и в том, что впоследствии в их жизни не останется и следа от их поступков.
Творческая группа «705», 19.00.
14 февраля. Концерт, посвященный 80-летию актера Нурканбека Турсунбаева
Сочинил музыку к более чем 30 спектаклям, более 10 художественным и документальным фильмам, около 400 мелодий к песням. Автор более 500 лирических, патриотических стихов. Как киноактер сыграл в более 15 фильмах. Подробнее
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.
14 февраля. Комедия «Дураки»
Американский драматург Нил Саймон нарисовал удивительный мир, где вымысел сливается с реальностью. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе: то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
13 февраля. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
27 января — 20 февраля. Выставка «На якоре»
В экспозиции представлены работы Жылкычы Жакыпова, Таланта Огобаева, Залкара Эсенканова и Шафхата Таирова.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.
13-14 февраля. Выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
2-28 февраля. Выставка «Советские ню и другие Ра...»
На персональной выставке Константина Шкурпелы представлены живопись, объекты, инсталляции. Подробнее
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.
Концерты, выступления, кинопоказы
13 февраля. Совместный просмотр видеоспектакля «Моя мама»
Это глубоко личный спектакль режиссера Татьяны Фроловой. Спектакль, шокирующий и восхищающий своей открытостью. Это история конкретного человека — материалом становится зафиксированная жизнь — фото и видеодокументы, монологи, записанные на диктофон, обрывки фраз и блогов из интернета, личный дневник Татьяны Александровны о последних днях жизни самого близкого человека.
Творческая группа «705», 15.00.
13 февраля. «Музыкальный Эркиндик»
Гости услышат живые голоса и музыку приглашенных артистов.
ololoErkindik, 17.00.
13 февраля. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
13-14 февраля. Ярмарка-фестиваль «Народные промыслы»
Мастера традиционных ремесел представят уникальные изделия ручной работы из дерева, камня, войлока и других натуральных материалов. Предусмотрена и развлекательная программа: выступление танцевальных коллективов, конкурсы, розыгрыши и аукцион. Подробнее
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 10.00-18.00.
14 февраля. Концерт Salut d’Amour
Проведите приятно время и насладитесь классической музыкой в исполнении Президентского камерного оркестра «Манас».
Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 16.00.
14 февраля. Концерт группы «Соленые орешки»
Джаз-коллектив «Соленые орешки» — музыканты, которые представляли нашу страну по всему миру.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
14 февраля. Выступление группы «Атуш»
Будет много современных хитов, собственных песен и, конечно, восточная музыка.
Паб «Перцы», 20.00.
Мастер-классы, лекции
13 февраля. Мероприятия в честь пятилетия ololo
В программе мастер-классы по каллиграфии, оригами, поэтическому искусству, игре го, воркшоп по вязанию брелоков, литературный киноквест, йога-практика, кинопоказ, арт-баттл, музыкальный кукольный спектакль и многое другое.
Программу можно найти на странице ololo в Facebook.
14 февраля. Открытое занятие по айкидо «Энергия созидания vs энергия разрушения»
Вы узнаете, как конструктивно можно противостоять агрессивной энергии, как управлять своим состоянием во время конфликтов, как почувствовать энергию любви и увидеть пути для достижения внутренней гармонии. Будут и практические занятия. Регистрация по ссылке.
Средняя школа № 39, 14.00.
Для детей
4-28 февраля. Выставка динозавров-роботов
Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.
Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.
13 февраля. Спектакль «Лесной переполох»
Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
14 февраля. «Театральный выходной»
Семейный праздник, на котором вас ждут море позитива, интерактив, грим, флешмоб, мастер-класс по актерскому мастерству. Регистрация по телефону 0559084610.
Студия «Антре», 11.00.
14 февраля. Спектакль «Счастье для всех!»
Счастье так неуловимо и бесконечно. Или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье для всех!» услышал от своей мамы, что именно аисты приносят людям счастье. Зрители узнают, почему эти птицы издревле считаются символом счастья.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.
14 февраля. Спектакль «Пиратский новый год»
Яркие сказочные герои наглядно продемонстрируют юным зрителям, что главное богатство — это не дублоны и пиастры, а доброта и дружба.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
14 февраля. Творческий мастер-класс
Детишки сделают птичку из подручных материалов. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по номеру 0555827028.
Cave Coffee, 12.00.