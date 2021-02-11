ГКНБ рассказал подробности задержания брата депутата ЖК Толона Бакирова

АКС ГКНБ задержан бывший начальник муниципального предприятия по благоустройству и озеленению мэрии Джалал-Абада, брат депутата Жогорку Кенеша Мирлана Бакирова — Толон Бакиров. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

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Уточняется, что сейчас Толон Бакиров работает директором филиала ГП «Кыргызтеплокомэнерго» города Кочкор-Аты. Его задержали по фактам злоупотребления должностным положением и присвоения бюджетных средств.

«В марте 2020 года был проведен конкурс на закупку большого количества саженцев туи колоновидной по 2 тысячи 600 сомов за одну штуку. Тендерная комиссия муниципального предприятия по благоустройству и озеленению мэрии Джалал-Абада признала победителем частную организацию, которая предложила наименьшую цену. Однако по предварительному сговору с закупающей стороной поставщиком вместо указанного сорта саженцев был поставлен другой вид стоимостью 742 сома за одну штуку. Бюджету государства был нанесен ущерб в размере 612 тысяч 800 сомов», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве добавили, что Толон Бакиров в ходе следствия полностью признал вину и возместил нанесенный ущерб государству. Вчера Джалал-Абадским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.