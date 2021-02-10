Ослепший на один глаз пограничник получил 140 тысяч сомов

Ослепший на один глаз в результате избиения солдат Государственной пограничной службы Кубанычбек Молдалиев получил в виде страховки 140 тысяч сомов. Об этом сообщают представители Коалиции против пыток.

Уточняется, что решение о выплате Государственная пограничная служба приняла после акта прокурорского реагирования.

Юристы, представляющие интересы Молдалиева, также планируют еще раз обратиться в Республиканскую медицинскую экспертную комиссию, чтобы военнослужащему дали инвалидность.

Кубанычбек Молдалиев получил увечья в результате систематических избиений. По приговору Таласского горсуда младший сержант признан виновным, ему дали три года условно. Решение не обжаловали в вышестоящей инстанции.

Инцидент произошел в одной из воинских частей Государственной пограничной службы. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.