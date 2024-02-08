В Караколе солдат избивают и плохо кормят. В ГКНБ не подтвердили информацию

ГКНБ прокомментировал обращение военнослужащей воинской части № 2028 Жылдыз Асанакуновой о нарушениях в пограничном подразделении города Каракола.

По данным Госкомитета нацбезопасности, ранее младший сержант Жылдыз Асанакунова письменно обращалась с аналогичным заявлением в ГКНБ. Соответствующие органы ГКНБ совместно с Военной прокуратурой провели тщательную проверку, в результате которой информация Жылдыз Асанакуновой не подтвердилась.

Также по опубликованному ею 6 февраля в социальных сетях обращению проведена дополнительная комплексная проверка с участием представителей республиканского комитета солдатских матерей во главе с У.Ж.Байгубатовой, органов Военной прокуратуры и ГКНБ КР.

«Изучены документальные материалы, опрошены заинтересованные лица, проинспектированы соответствующие помещения, условия несения службы, питания, быта, отдыха военнослужащих, а также хранения продуктов, приготовления пищи, соблюдения соответствующих санитарно-гигиенических норм. По качеству продуктов питания проводится экспертиза», — отметили в ГКНБ.

По результатам комплексной проверки на месте информация военнослужащей Жылдыз Асанакуновой не нашла подтверждения.

Напомним, в социальных сетях 6 февраля распространили видео, на котором военнослужащая младший сержант воинской части № 2028, расположенной в Караколе, Жылдыз Асанакунова рассказала об избиениях и издевательствах над солдатами и обратилась к президенту Садыру Жапарову.

Она заявила о беспределе в воинской части. По словам Жылдыз Асанакуновой солдаты сталкиваются с насилием, им ломают руки, ноги. Военнослужащая также затронула вопрос качества питания солдат, отметив, что в приготовлении еды используют мясо мертвых животных.