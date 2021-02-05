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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Ослепший на один глаз солдат ГПС все-таки получит страховку

Ослепший на один глаз в результате избиения солдат ГПС Кубанычбек Молдалиев все-таки получит страховку. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

По данным ведомства, решение о выплате Государственная пограничная служба приняла после акта прокурорского реагирования.

«Следователи выяснили, что нет вины Кубанычбека Молдалиева в том, что он не прошел медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови на момент инцидента. Это ошибка командиров. Поэтому в порядке надзора дали поручения выплатить положенную военнослужащему сумму. Сколько он получит — это уже в соответствии с тарификацией ГПС», — пояснили в ВП.

Кубанычбек Молдалиев получил увечья в результате систематических избиений. По приговору Таласского горсуда младший сержант признан виновным, ему дали три года условно. Решение не обжаловали в вышестоящей инстанции.

Инцидент произошел в одной из воинских частей Государственной пограничной службы КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182391/
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