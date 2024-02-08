Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет. Об этом президент Садыр Жапаров написал на своей странице в Facebook.

Глава государства привел в пример видеообращение младшего сержанта воинской части № 2028 в Караколе Жылдыз Асанакуновой, которая заявила об избиениях и издевательствах над солдатами и обратилась к Садыру Жапарову.

«Если бы в Кыргызстане не было свободы слова и прав человека, эта женщина-военнослужащий не выступила бы с прямым обращением в эфире. Сейчас военная прокуратура тщательно работает над этим. Результат будет объявлен. У нас много подобных примеров. Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет», — сказал президент.

Напомним, в социальных сетях 6 февраля распространили видео, на котором военнослужащая младший сержант воинской части № 2028, расположенной в Караколе, Жылдыз Асанакунова рассказала об избиениях и издевательствах над солдатами и обратилась к президенту Садыру Жапарову.

Она заявила о беспределе в воинской части. По словам Жылдыз Асанакуновой, солдаты сталкиваются с насилием, им ломают руки, ноги. Военнослужащая также затронула вопрос качества питания солдат, отметив, что в приготовлении еды используют мясо мертвых животных.

В ГКНБ сообщили, что по результатам комплексной проверки на месте информация военнослужащей Жылдыз Асанакуновой не нашла подтверждения.