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Власть
Сюжет: ЧП в армии

Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет — Садыр Жапаров

Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет. Об этом президент Садыр Жапаров написал на своей странице в Facebook.

Глава государства привел в пример видеообращение младшего сержанта воинской части № 2028 в Караколе Жылдыз Асанакуновой, которая заявила об избиениях и издевательствах над солдатами и обратилась к Садыру Жапарову.

«Если бы в Кыргызстане не было свободы слова и прав человека, эта женщина-военнослужащий не выступила бы с прямым обращением в эфире. Сейчас военная прокуратура тщательно работает над этим. Результат будет объявлен. У нас много подобных примеров. Свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет», — сказал президент.

Напомним, в социальных сетях 6 февраля распространили видео, на котором военнослужащая младший сержант воинской части № 2028, расположенной в Караколе, Жылдыз Асанакунова рассказала об избиениях и издевательствах над солдатами и обратилась к президенту Садыру Жапарову.

Она заявила о беспределе в воинской части. По словам Жылдыз Асанакуновой, солдаты сталкиваются с насилием, им ломают руки, ноги. Военнослужащая также затронула вопрос качества питания солдат, отметив, что в приготовлении еды используют мясо мертвых животных.

В ГКНБ сообщили, что по результатам комплексной проверки на месте информация военнослужащей Жылдыз Асанакуновой не нашла подтверждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286226/
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