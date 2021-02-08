Вопросы доступности столичных объектов для ЛОВЗ обсудили в мэрии Бишкека

В мэрии Бишкека прошло первое заседание рабочей группы во главе с вице-мэром Айжан Чыныбаевой по обеспечению условий доступности объектов инфраструктуры города для особенных горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, вопрос доступности маломобильных групп горожан к инфраструктуре города обсудили с представителями общественных объединений и городских социальных, строительных и транспортных служб. Особое внимание уделено организации беспрепятственного доступа к общественному транспорту и зданиям.

«На данный момент мы совместно с активистами проводим мониторинг общественных мест, транспорта. Также разработан проект интерактивной карты доступности городской среды для маломобильных групп населения «Карта доступности», которая позволит людям с инвалидностью планировать свой маршрут и навигацию по городу. Волонтеры уже проверили более 3 тысяч локаций на доступность, все данные занесены в базу приложения 2ГИС, и через фильтр «Доступно для лиц с инвалидностью» можно узнать о наличии пандуса в выбранном учреждении», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что рабочая группа создана в соответствии с законами «О статусе столицы», «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья».