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Общество

8 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Волоколамской, Садырбаева, Бос-Болток, Подольской, Выставочной, Скрябина, Буденного, Салиевой, 5-й микрорайон, 9, 41, 47-50, переулок Найманбаева, жилмассивы «Ынтымак», «Ала-Арча», «Арча-Бешик», село Чон-Арык;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Эрмек, Байзак, Бакай-Ата, Нооруз), 8-й микрорайон, 38;
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Ленинградской, Дзержинского, Магаданской, Фрунзе, Алма-Атинской, Огонбаева;
  • 9.30-12.00 — отрезок улиц Керимбекова, Чайковского, Каховской, Тойгонбаева, Черноморской, Маймак, переулок Кузбасский;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-23);
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Широкой, Новосельской;
  • 11.30-14.30 — 7-й микрорайон, 44-49;
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сасыралиева, Торгой, Северная);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Исанова, Чуйкова, Боконбаева, Керимбекова, Гоголя, Огонбаева, Куйбышева, Правды, микрорайон «Аламедин-1», 56-58, 91, 94, 95, жилмассив «Мурас-Ордо»;
  • 15.00-18.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улица Улан).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 10.00-14.00 — села Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Чапаева, Комсомольская, Мичурина, Нарынская, Боконбаева, Чуйская, Колхозная, Тянь-Шанская, Токмакская, Кузнечная, Северная, Луганская, БЧК);
  • 9.00-17.00 — села Октябрьское (I-е отделение, улицы Парковая, Молодежная, Школьная, 60 лет Киргизии, Фабричная, Садыкбека, Западная, Почтовая), Дачное (улицы Береговая, Ленина, ГЭС-5), Каирма (улицы Западная, Актюбинская, Каирминская, Айдаралиева, Школьная), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Заречная, Чапаева, Набережная, Гидростроительная, Зеленый Клин, Панфилова), Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Заводская, Тихая, Новая, Коллекторная, Школьная, Первомайская, Кыргызская, Луговая, Полевая, Фрунзе, Чагая, тупик Логвиненко), Кара-Жигач (улица Фрунзе), Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдан Баатыра, Кыял, Карагул Акмат, Мадиева, Матыева, Конур-Осмон, Нурманбетова, Алымбаева);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, 9-й Распред, 8-й Распред, МТФ-2а, Акжар, Восточная, Бугорная), Восточное (улицы Дружбы, Дагестанская, Школьная, Тимирязева), Новопавловка (улица Лавровых), Шалта (улица Калмырза), Чон-Джар (улица Термечикова), поселки Взлетный (улицы Авиагородок, Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), Восточный (улицы Акушинская, Манас, Школьная, Дружбы);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Спартак (улицы Попова, Ленина), Беловодское (улицы 40 лет ВЛКСМ, Фрунзе, переулок Садовый);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Новониколаевка (улицы Крупская, Ленина, Калинина, Бедного), Петропавловка (улица Пограничная), Кара-Суу (улица Жылдыз), Большевик (улица Токтогула);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Токтогула, Дачная, Тулебердиева, Красноармейская, Куренкеева, Октябрьская, Матросова, Коммунистическая, Победа), села Туз (улицы Гагарина, Мусаходжоева);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кировское, Кен-Булун;
  • 10.00-17.00 — село Буденновка;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Мээнеткеч (дачи «Золотая осень»), Алга, Калыгул, Бурана;
  • 9.00-16.00 — село Чуй (улицы Луговая, Советская, Ключевая, Заречная);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — города Орловка (улицы Правды, Чкалова, Ленина, Победы), Кемин (улицы Фрунзе, Панфилова).
3
Ошская область
  • 8.30-16.30 — села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, Шалдырама, Бобби, Катта-Тал, Адыр, сельская управа Кара-Кульджа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182481/
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