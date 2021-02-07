8 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Волоколамской, Садырбаева, Бос-Болток, Подольской, Выставочной, Скрябина, Буденного, Салиевой, 5-й микрорайон, 9, 41, 47-50, переулок Найманбаева, жилмассивы «Ынтымак», «Ала-Арча», «Арча-Бешик», село Чон-Арык;

9.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Эрмек, Байзак, Бакай-Ата, Нооруз), 8-й микрорайон, 38;

9.30-14.00 — отрезки улиц Ленинградской, Дзержинского, Магаданской, Фрунзе, Алма-Атинской, Огонбаева;

9.30-12.00 — отрезок улиц Керимбекова, Чайковского, Каховской, Тойгонбаева, Черноморской, Маймак, переулок Кузбасский;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-20 — Чуй-23);

10.00-17.00 — отрезки улиц Широкой, Новосельской;

11.30-14.30 — 7-й микрорайон, 44-49;

12.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Сасыралиева, Торгой, Северная);

13.00-17.00 — отрезки улиц Исанова, Чуйкова, Боконбаева, Керимбекова, Гоголя, Огонбаева, Куйбышева, Правды, микрорайон «Аламедин-1», 56-58, 91, 94, 95, жилмассив «Мурас-Ордо»;

15.00-18.00 — жилмассив «Киргизия-1» (улица Улан).