Несколько женщин захватили землю возле Ошского рынка и собирают дань с торговцев

Стихийные торговцы на Ошском рынке платят за место непонятным людям по 50-100 сомов в день. Об этом на брифинге в мэрии столицы сообщил аким Ленинского района Чынасыл Чыныбаев.

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По его словам, несколько женщин заявляют, что эти деньги тратят на вывоз мусора и услуги дворников.

«Но даже если в день с каждого собрать по 50 сомов, а там порой торгуют от 500 до 1 тысячи 500 стихийщиков, выйдет огромная сумма. Можно сказать, что таким образом они захватили участок муниципальной земли», — отметил чиновник.

Чынасыл Чыныбаев также развеял слухи о том, что сотрудники мэрии, акимиата и милиционеры получают деньги от стихийных торговцев за пользование территорией.

«Если отдельные люди от моего имени или от имени должностных лиц просят деньги у торговцев, обращайтесь к нам. Будем принимать меры по закону. Если это сотрудники муниципалитета, будем увольнять. Такие факты есть, некоторые группы собирают деньги, но кто именно, мы не знаем точно. Поэтому обратились в милицию, чтобы они установили причастных», — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня торговцы с Ошского рынка вышли на митинг к Дому правительства. Они требуют дать им возможность работать. По словам участников акции протеста, мэрия Бишкека устраивает рейды на рынке, запрещая стихийные точки продажи.