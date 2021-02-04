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Общество

Каким мог быть Бишкекский планетарий. Активисты организовали арт-инсталляцию

В Бишкеке группа инициативной молодежи и ОО «Наше Право» организовали у входа в Верховный суд необычную арт-инсталляцию.

У двери они установили импровизированные мольберты с фотографиями Бишкекского планетария из разных эпох — от времен, когда он работал, до сегодняшних дней.

«Таким образом мы решили рассказать и показать более молодому поколению кыргызстанцев то, чего их лишили. Люди старшего возраста прекрасно помнят, каким он был интересным и красивым. Можно увидеть и то, как разрушался планетарий, и можно представить, каким бы он был сегодня, если бы его не загубили», — объяснила замысел автор выставки Жылдызай Турдубекова.

Сегодня в Верховном суде состоится финальный судебный процесс, где будет рассмотрено дело о законности приватизации здания и земельного участка Бишкекского планетария.

Напомним, первая инстанция не стала рассматривать иск по существу, посчитав, что права заявителей — горожан — не нарушены.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться признания акта приватизации незаконным, можно будет оспорить и последующие сделки.

В настоящее время объект принадлежит сыну экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщал, что компания его семьи готова построить для города планетарий.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182317/
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