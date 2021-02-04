Когда есть что скрывать, или Почему Минздрав не рад общественному совету

Во время начала эпидемии и летней волны COVID-19 в Кыргызстане общественного совета при Минздраве не было: полномочия старого истекли, а новый утвердили лишь к осени. И ни сами граждане, ни неправительственные организации не могли отслеживать деятельность самого значимого на тот момент ведомства. Сейчас же он снова остался в стороне — и от работы межведомственной комиссии по проверке сферы здравоохранения во время пандемии коронавируса, и от затеянной министром оптимизации.

Почему так случилось, 24.kg рассказала председатель общественного совета Минздрава Бактыгуль Исраилова.

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По словам Бактыгуль Исраиловой, результаты работы межведомственной комиссии должны быть представлены как общественности, так и простым врачам в полном объеме. Появляющиеся же отдельные сообщения членов комиссии, различные пресс-конференции привносят лишь дополнительную нервозность в работу простых медиков. Как и затеянная министерством оптимизация системы здравоохранения.

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«Конечно, мы тоже обсуждали на своих собраниях, какие допустили во время эпидемии просчеты, ошибки, а чего смогли достичь. В составе совета 12 членов. Все мы разносторонние люди и в силу своей другой работы непосредственно связаны с медициной. И у каждого есть свое личное мнение по деятельности этой межведомственной комиссии. Но мы не знаем результатов ее работы. А без этого невозможно делать какие-то выводы, давать оценки. Поэтому мы обратились с просьбой включить нас в комиссию», — отметила она.

Бактыгуль Исраилова подчеркивает: главное, чтобы от всех этих разбирательств не пострадали простые медики, которые оказались один на один с этим коронавирусом и смотрели в глаза смерти. «Пока они ждали, что им скажут, как правильно лечить, пришлют протокол, работали на местах по наитию, как привыкли лечить инфекционные заболевания. И где-то это спасало людей, где-то нет. Сейчас они растеряны, до них тоже доходит какая-то обрывочная информация. Они переживают, что крайними, как у нас часто происходит, могут сделать именно простых врачей», — добавила она.

В общественном совете считают, что проверку, конечно, проводить нужно. В частности, у общественности много вопросов о поступлении и распределении гуманитарной помощи.

В стране есть фискальные, правоохранительные органы. Если комиссия выяснила какой-то факт, пусть передает в соответствующие органы. Пусть они разбираются, это их работа. Бактыгуль Исраилова

Она предполагает, что их не включили в состав комиссии, поскольку общественный совет начал работу только осенью. «Пока все готовились к выборам, потом события октября и последовавшие за ними назначения. Вот мы встретились с министром, наметили общие планы, за ночь его снимают, и пришел другой. Но мы будем выполнять свою рекомендательно-наблюдательную функцию. Общественность с нас будет спрашивать, жалобы поступают отовсюду», — заметила председатель общественного совета Минздрава.

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Тревогу среди медработников вызывает и затеянная министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым оптимизация. Многие просто не понимают, что их ждет впереди, как все это скажется на их работе в частности и системе в целом.

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«Мы тоже написали ряд писем министру, чтобы нам предоставили полную информацию. Кроме того, ранее утвержден план мероприятий по реализации национальной стратегии «Здоровая страна», упор сделан на укрепление первичного уровня, лабораторной службы. И то, что сейчас происходит — объединение медицинских служб в районах, служб общественного здравоохранения, не соответствует утвержденным на уровне республики планам. Есть риски, что прекратится финансирование со стороны донорских организаций», — подчеркнула Бактыгуль Исраилова.

Сейчас не время проводить какие-либо оптимизации, реформы, когда система здравоохранения и так загружена из-за эпидемии. Бактыгуль Исраилова

«Нужно приходить в себя и работать по-новому, с теми уроками, которые преподал нам коронавирус, нужны инновации, нужно обучать врачей», — заявила она.

Если оптимизация нужна, пусть министерство аргументирует это, добавляет председатель общественного совета. С одной стороны, сокращение необдуманных административных расходов, раздутых штатов — это хорошее предложение. «Но с другой — не получится ли так, что руководитель объединенных организаций будет знать хорошо работу поликлиник, но плохо — стационаров, и от этого будут перекосы?» — задалась вопросом Бактыгуль Исраилова.

Четыре направления общественного совета

Пока же общественный совет определил четыре основных направления своей деятельности.

И первое — это кадровая политика. Упор надо делать на специалистов, которые готовы работать по-новому, повышать свои знания, использовать передовые методики.

«Большое внимание будем уделять проведению государственных закупок. Очень много вопросов по тому, как проводят тендеры, как выделяется финансирование. Там могут быть коррупционные риски. Кроме того, закупки могут быть необдуманными, нерациональными, неэффективными», — пояснила председатель общественного совета Минздрава.

Конечно, не обойдет вниманием общественный совет и продолжающуюся эпидемию COVID-19: это и организация медуслуг, и распределение гумпомощи, и поддержка медиков, пациентов.

«И еще одно направление — доступность качественных медицинских услуг, связанных как с COVID-19, так и нет. Зачастую у пациентов наблюдаются постковидные явления, которые в обычной нашей государственной медицине почему-то никак не могут определить и отправляют к частникам. Но ведь это все платное: УЗИ, анализы. Это настолько дорого, не у каждого простого человека есть такие средства. Вспомните, когда в апреле — июле люди не могли попасть на плановые операции, процедуры. Это все тоже доступность медуслуг», — добавила Бактыгуль Исраилова.