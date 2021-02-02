Ишимбай Чунуев: Вопрос создания горного кодекса обсуждается уже 10 лет

«Кыргызская горная ассоциация уже неоднократно поднимала вопрос о необходимости создания горного кодекса, но ничего не двигалось», — заявил сегодня на пресс-конференции президент ассоциации Ишимбай Чунуев.

По его словам, эксперты приветствуют указ президента Садыра Жапарова о вопросах реформирования горнорудной отрасли. В частности, им предусматривается принятие горного кодекса. Именно эту идею в Кыргызской горной ассоциации считают своевременной. При этом они предлагают срочно создать межведомственную комиссию для разработки документа. Но предостерегают, что документ сложный, его не получится разработать и принять за месяц.

«Сейчас в Кыргызстане 19 кодексов, но среди них нет горного, хотя это бюджетообразующая деятельность. За годы независимости открыто только одно месторождение — Шамбесай. Зато есть множество проблем, нет единого органа, который бы контролировал сферу. У нас есть закон о недрах, но он приспосабливается под кодексы, и каждый год в него вносятся 10-15 изменений. Но проблем это не решает», — подчеркнул Ишимбай Чунуев.

«При разработке горного кодекса будут сниматься многие проблемы. Надо переходить на международные стандарты отчетности, развивать малое горное предпринимательство, решать проблемы с местным населением, устранять противоречия в законах», — заключил он.