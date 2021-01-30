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Общество

Какие медуслуги может получить больной туберкулезом, рассказали в Минздраве

Пациенты с туберкулезом могут получить ряд медицинских услуг бесплатно. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, в Кыргызстане противотуберкулезные препараты выдаются таким пациентам бесплатно.

«Для этого больной, получающий лечение амбулаторно, должен быть прикреплен к Центру семейной медицины по месту жительства. Там же ему полагается пакет бесплатных услуг: прием и консультация врача, медицинские инъекции, базовые лабораторные и диагностические исследования при наличии направления от врача», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181705/
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