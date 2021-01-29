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Общество
Сюжет: COVID-19

Пандемия COVID-19. В городе Ош обсудили подготовку к возможной волне заболевания

В Оше проверят соблюдение санитарных норм и правил в спортивных клубах. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, в городе прошло заседание штаба гражданской защиты. На повестке дня рассмотрели вопросы о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в городе; подготовительные мероприятия к ожидаемой третьей волне COVID-19; внедрение алгоритма Минобрнауки.

На встрече обсудили и вопрос начала обучения студентов в вузах в офлайн-режиме. Это касается практических занятий студентов медицинского направления, а также студентов последних курсов. Учащиеся остальных факультетов будут с 1 февраля обучаться по гибридной (смешанной) форме.

По информации комитета по физической культуре и спорту мэрии, в Оше работают 38 частных спортивных клубов и залов, которые поручено проверить на соблюдение соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и норм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181649/
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