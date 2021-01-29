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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Отмена Проекта детальной планировки. Он угрожал частной собственности бишкекчан

Фото 24.kg

Проект детальной планировки центральной части Бишкека угрожает частной собственности. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

Он отметил, что именно по этой причине горожане подали иск в административный суд Бишкека, который был удовлетворен.

Эрик Ирискулбеков объяснил, почему градостроительные документы важны для горожан. «Они ложатся в основу всех градостроительных планов. Вся жизнедеятельность в городе определяется Генпланом. Второй по значимости документ — это ПДП. Генплан — концепция, ПДП его детализирует практически до каждого квадратного метра», — отметил юрист.

Мы за то, чтобы ПДП был принят, но в рамках закона, с выполнением всех процедур, требований, и, самое главное, он должен отвечать интересам города и горожан.  

Эрик Ирискулбеков

Юрист добавил, что сейчас ПДД удовлетворяет интересы только узкой категории лиц. По его словам, этот документ представляет реальную угрозу для горожан и их частной собственности.

«Надо отметить, что в мэрии говорили, что документ не является основанием для отъема собственности. Но это не так. К нам приходили собственники и спрашивали, на каком основании на их пяти сотках посадили объекты без разрешения», — добавил он.

Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил на планерке 18 января, что направит письмо в Бишкекский городской кенеш об отзыве ПДП, принятого в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181629/
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