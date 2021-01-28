Адвокат: Обвинение о наличии 100 квартир с Мухаммедкалыя Абылгазиева снято

Обвинение о наличии 100 квартир с Мухаммедкалыя Абылгазиева снято. Об этом заявил адвокат Данияр Эркимбаев.

По его словам, решение суда об аресте бывшего премьер-министра будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

«В ходе заседания достаточных оснований для подозрения моего подзащитного в незаконном обогащении не было. 26 января состоялся первый допрос, основной вопрос по факту незаконного обогащения у следствия возник по компании «Залкар строй», где 100 квартир якобы принадлежали Асылбеку Абылгазиеву (племяннику экс-премьер-министра). После того как мой подзащитный все объяснил, была проведена проверка, и обвинение снято», — сказал Данияр Эркимбаев.

Он отметил, что Мухаммедкалыя Абылгазиева пока не допрашивали в части уголовного дела, касающегося рудника «Кумтор».

Напомним, экс-премьер-министра обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор голд компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.