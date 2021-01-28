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Общество

В Кадамджайском районе строят школу на 275 ученических мест за $723 тысячи 861

В селе Чункур-Кыштак Кадамджайского района Баткенской области строят новую школу на 275 ученических мест. Об этом сообщает Госстрой.

По его данным, строительство школы финансируется по линии кредитных средств Саудовского фонда развития.

По проекту в новой школе предусмотрены: учебный корпус со всеми необходимыми условиями для учащихся, столовая, спортивный и актовый залы, компьютерный класс, а также лаборатории по предметам химии, биологии, физики.

Тендерная стоимость объекта образования составила $723 тысячи 861. Из них Саудовским фондом развития профинансировано $187 тысяч 121.

Здание завершено на 35 процентов.

В данное время завершается устройство скатной кровли учебного корпуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181558/
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В Кадамджайском районе строят школу на 275 ученических мест за $723 тысячи 861 В Кадамджайском районе строят школу на 275 ученических...
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