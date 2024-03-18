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Происшествия

В Баткене задержана наркогруппировка. Выращивали гибридную марихуану

Преступная группа, занимавшаяся изготовлением и сбытом наркотиков, задержана в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудниками милиции проведена масштабная спецоперация в отношении преступной группы.

«В Кызыл-Кие одновременно задержаны участники трех преступных групп. В ходе обыска у них нашли 1 килограмм 615 граммов гашиша. Все задержанные водворены в ИВС», — говорится в сообщении.

Следствие установило: подозреваемые — А.А., 1967 года рождения, ранее неоднократно судим, состоит на оперативном учете как член наркогруппировки; Э.М., 1971 года рождения, ранее неоднократно судим за аналогичное преступление и Н.М., 1977 года рождения, у которого в доме обнаружена нарколаборатория по выращиванию гибридных сортов марихуаны, а также организован притон.

Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия. В настоящее время принимаются меры по установлению каналов поступления наркотических средств на территорию области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289267/
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