Наделенные властью. Сын судьи сбил девушку и хочет уйти от наказания

Ровно год назад 32-летняя Алина Айтбаева попала в аварию, в результате которой она получила инвалидность. В ее машину на всей скорости влетел джип. За рулем внедорожника сидел сын судьи Бишкекского административного суда Айдарбека Алымкулова 24-летний Уланбек Бекишев. Но виновник ДТП до сих пор не понес наказания.

24.kg разбиралось в истории.

Удар, больница и инвалидность Рано утром 16 января 2020 года Алина Айтбаева ехала на работу на своем автомобиле «Субару».

«Скорость я не превышала. Когда проезжала мимо кафе «Падишах» по улице 7 Апреля, меня стал обгонять водитель на 4 Runner. Внезапно он ударился о мою машину, меня отбросило на обочину, где я врезалась в дерево. Несмотря на травмы, я вышла из автомашины, но сразу же упала от шока и болевых ощущений, помогли люди, которые подбежали к месту аварии», – рассказывает пострадавшая.

Алину увезли на скорой и госпитализировали в Бишкекскую городскую клиническую больницу. Рентген и снимки компьютерной томографии показали перелом 11-го позвонка и копчика. 27 января молодой женщине провели операцию, за которую ее родные заплатили 105 тысяч сомов.

«Кроме того, на лечение ушло еще около 40 тысяч сомов, а также на медикаменты и лекарства», – пояснила Алина Айтбаева.

После случившегося родители виновника ДТП пару раз приходили в больницу и делали вид, что хотят помочь, а потом пропали. Алина Айтбаева

Из больницы ее выписали с инвалидностью второй группы.

«Травмы все еще дают о себе знать, периодически беспокоят боли. Мне предстоит еще одна операция, необходимо удалить металлический стабилизатор, установленный на позвонке. Все это тоже будет стоить немалых денег. Мы и так уже влезли в долги. Не знаю, что делать, куда обращаться», – сетует пострадавшая.





Ущерб исключен В октябре 2020 года Октябрьский районный суд признал Уланбека Бекишева виновным в совершении ДТП. Ему был назначен штраф, он также должен был выплатить ущерб пострадавшей.

«Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч сомов в доход государства с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на шесть месяцев. Взыскано с него в пользу Алины Айтбаевой материальный ущерб на сумму 413 тысяч 410 сомов», – уточнили в горсуде.

Не согласившись с приговором суда, Бекишев обратился с апелляционной жалобой в Бишкекский городской суд. Вторая инстанция изменила решение нижестоящей, смягчив приговор.

Исключен из резолютивной части приговора абзац «Взыскать с Уланбека Бекишева в пользу Алины Айтбаевой материальный ущерб в размере 413 тысяч 410 сомов. Бишкекский городской суд

«Виновник аварии и его родственники не вышли на связь с нами, не захотели по-человечески решить и возместить ущерб. Они решили обжаловать решение суда под предлогом, что не согласны с ущербом. Мы надеялись на их человечность и хотели с пониманием отнестись к произошедшему. Но после операции уже прошел год, они даже не позвонили и не спросили о моем состоянии. Судья Айдарбек Алымкулов принципиально делает все, чтобы не оплатить нам ущерб», – жалуется пострадавшая.

Все «в домике» Алина Айтбаева не исключает, что приговор второй инстанции был принят не без вмешательства отца виновника ДТП – судьи Бишкекского административного суда Айдарбека Алымкулова.

В нашей стране некоторые люди, занимающие высокую должность, избегают ответственности, используя свои служебные полномочия и пробелы в законодательстве. Алина Айтбаева

«Вначале судья Айдарбек Алымкулов просил нас не поднимать шум, обещал, что он все оплатит. Но спустя время решил пойти по другому пути. Уже год не выходит на связь и игнорирует обращения», – говорит она.

Редакция 24.kg обратилась за комментарием к адвокату Уланбека Бекишева и отцу виновника ДТП судье Айдарбеку Алымкулову.

Последний проигнорировал звонки журналиста. А юрист Александр Мощин, который представляет интересы Бекишева, сослался на адвокатскую этику.

В Верховном суде заявили, что Алымкулов находится на больничном. И тоже не стали комментировать ситуацию.

А судья кто? Что известно о судье Айдарбеке Алымкулове? В 2013 году он был досрочно освобожден от должности судьи Тюпского районного суда Иссык-Кульской области.

Позже он всплыл в черном списке правозащитников, адвокатов и юристов как коррумпированный и ангажированный. Такой перечень еще в 2018-м огласили активисты.

«Этот список мы сформировали совместно с адвокатами, которые участвовали в процессах. Мы просим главу государства не переназначать этих судей, поскольку они удовлетворяли миллионные иски против журналистов и СМИ. Эти судьи не только закон попирали, но и не исполняли постановление пленума Верховного суда. Мы хотим передать этот список президенту страны», – отмечала тогда глава Института общественного анализа Рита Карасартова.

В мае 2018 года депутаты ЖК отклонили кандидатуры трех претендентов в судьи Верховного суда, в том числе Айдарбека Алымкулова.

Широкой общественности он также запомнился тем, что постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 6,7 миллиарда сомов за ущерб экологии. Этот же судья в 2017-м принял исковое заявление оффшорной компании Grexton Capital Ltd. и постановил описать и арестовать имущество телеканала «НТС», который принадлежал, по некоторым данным, опальному политику Омурбеку Бабанову.

С мая 2020 года по сегодняшний день являетя судьей Бишкекского административного суда.

Потерпевшая Алина Айтбаева обратилась к главе государства Садыру Жапарову, спикеру парламента Таланту Мамытову, председателю дисциплинарной комиссии при Совете судей с просьбой принять меры в отношении судьи Айдарбека Алымкулова и посодействовать в выплате компенсации.