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Происшествия

Получил взятку в $1,5 тысячи. Подробности задержания судьи Московского райсуда

Судья Московского районного суда Чуйской области задержан за вымогательство взятки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках инициированных ГКНБ материалов генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении судей Московского районного суда Чуйской области Д.К.С., К.Э.О., С.А.А и Б.Т.К. по признакам, предусмотренными статьями 337 (злоупотребление должностным положением), 342 (получение взятки), 343 (вымогательство взятки).

Установлен факт организованной судьями устойчивой коррупционной схемы с вовлечением в свою преступную деятельность работников аппарата Московского райсуда, а также других судей с целью получения денег от подсудимых.

По результатам проведенных мероприятий судья Московского районного суда Б.Т.К. 5 марта 2024 года пойман с поличным при получении от посредника, который является работником аппарата суда К.А.Д., денежных средств в виде взятки в сумме $1,5 тысячи за положительное решение об условном-досрочном освобождении.

Отмечается, что у каждого вовлеченного в преступную среду лица, исходя из его участия, установлена определенная доля, которую он получал от общей суммы вымогаемых средств.

Судья Б.Т.К. решением Первомайского районного суда города Бишкека заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР, посредник К.А.Д. — в СИЗО-1 СИН.

Продолжаются мероприятия, направленные на дачу юридической оценки остальным судьям Московского районного суда Чуйской области, а также на установление аналогичных преступных действий. Ведется следствие.

Отметим, под инициалы Б.Т.К. подходит фамилия судьи Московского райсуда Бакалбаева Тилека Калмаматовича.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288409/
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