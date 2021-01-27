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Общество

Скандал в Федерации профсоюзов. Нового главу не пускают на рабочее место

Сагын Бозгунбаев зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции. Об этом сообщили в организации.

По их данным, приказ о регистрации нового главы ФПК издан Чуй-Бишкекским управлением юстиции 26 января 2021 года.

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«Тем не менее законно избранный председатель национального профсоюзного центра не может попасть в здание Дома профсоюзов и вести уставную деятельность. Освобожденный решением совета ФПК от 5 февраля 2020 года бывший председатель Федерации Мирбек Асанакунов при поддержке своих сторонников захватил здание Дома профсоюзов, занял опечатанный правоохранительными органами кабинет и ведет незаконную деятельность», — говорится в сообщении.

По их словам, в здании Дома профсоюзов находятся несколько женщин, которые нападают и избивают руководителей отраслевых профсоюзов, не поддерживающих Мирбека Асанакунова.

Отмечается, что по факту незаконного захвата здания, подделки документов в правоохранительные органы подано заявление.

Скандал в профсоюзах длится уже более года. Пятого февраля на заседании совета — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова, используя правоохранительные органы и депутатов парламента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181361/
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