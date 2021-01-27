Скандал в Федерации профсоюзов. Нового главу не пускают на рабочее место

Сагын Бозгунбаев зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции. Об этом сообщили в организации.
По их данным, приказ о регистрации нового главы ФПК издан Чуй-Бишкекским управлением юстиции 26 января 2021 года.
По их словам, в здании Дома профсоюзов находятся несколько женщин, которые нападают и избивают руководителей отраслевых профсоюзов, не поддерживающих Мирбека Асанакунова.
Отмечается, что по факту незаконного захвата здания, подделки документов в правоохранительные органы подано заявление.
Скандал в профсоюзах длится уже более года. Пятого февраля на заседании совета — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова, используя правоохранительные органы и депутатов парламента.