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Общество

Можно ли в школе носить хиджаб, рассказали в Минобразования и Госкомрелигий

Министерство образования и науки и Государственная комиссия по делам религий сделали совместное разъяснение по поводу ношения головных уборов в общеобразовательных организациях страны.

В ведомствах напомнили, что граждане имеют право на образование независимо от пола, национальности, языка, социального и имущественного положения, ограничений возможностей здоровья, рода и характера занятий, вероисповедания, политических и религиозных убеждений, места жительства и иных обстоятельств.

12 августа 2015 года правительство утвердило Единые требования к школьной форме учащихся общеобразовательных организаций, согласно которым:

  • школьная форма для мальчиков состоит из рубашки, жилета, брюк и пиджака; для девочек — из блузки, жилета, юбки, брюк, платья, фартука, пиджака, выполненных в классическом стиле (в любой комбинации);
  • общий вид одежды учащихся, ее цвет, фасон должны соответствовать классическому стилю одежды, а внешний вид учащихся должен быть опрятным;
  • не допускается ношение спортивной одежды и обуви, джинсовой одежды, пляжной, домашней одежды и обуви.

«В указанном решении правительства нет каких-либо ограничений к ношению головных уборов (калпака, платка, повязок и других), ободков. Поэтому система образования должна обеспечить право учениц, носящих платки, на образование», — отмечается в разъяснении.

Администрации образовательных организаций не должны ограничивать учениц в получении образования. Им следует сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей по предоставлению качественных образовательных услуг населению.

В Минобразования добавили, что, учитывая финансовое положение родителей в условиях пандемии, ведомство не будет требовать обязательную форму до конца 2020-2021 учебного года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181220/
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