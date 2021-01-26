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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

Осужденный за вымогательство взятки милиционер просит оправдать его

Осужденный за вымогательство взятки бывший начальник южного управления ГУБНОН МВД (ныне СБНОН) Эльдар Кудайбердиев просит оправдательного приговора в Верховном суде. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшего Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, ранее Ошский областной суд признал бывшего милиционера виновным, но в связи с истечением срока давности освободил его от наказания.

«Экс-начальник южного управления ГУБНОН МВД вымогал деньги у моего подзащитного Дильшада Хаитова — $5 тысяч. Со слов потерпевшего, он требовал имена богатых людей южной столицы, в противном случае угрожал подкинуть наркотики. Угрозы были записаны на диктофон, но обвиняемый стал отрицать вымогательство. По этому делу была проведена фонетическая экспертиза, которая установила принадлежность голоса Кудайбердиеву. Кроме того, в деле есть показания второго фигуранта, который подтвердил, что у Хаитова действительно вымогал деньги именно этот милиционер», — сказала Назуль Суйунбаева.

Адвокат отметила, что в Верховном суде уже начались разбирательства по жалобе сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, бывшего начальника южного управления ГУБНОН МВД Эльдара Кудайбердиева задержали по уголовному делу о вымогательстве взятки. Ошский городской суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. Вторая инстанция отменила это решение и назначила ему наказание в виде штрафа. Верховный суд направил это дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Разбирательства в суде длились больше семи лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181135/
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