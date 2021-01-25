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Общество

Кыргызстанцы могут поучаствовать в олимпиаде московского технологического вуза

Учащиеся 10-11-х классов и студенты колледжей Кыргызстана могут поучаствовать в XIII Международной открытой олимпиаде Московского технологического университета. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, в этом году олимпиада проводится по следующим предметам: 7 февраля по информатике, математике и физике, 11 апреля по русскому языку, обществознанию и английскому языку.

Для дистанционного участия в олимпиаде по информатике, математике и физике нужно до 3 февраля отправить заявку и согласие на обработку персональных данных по электронной почте. Результаты опубликуют 19 февраля. Для участия в олимпиаде по русскому языку, обществознанию и английскому языку нужно отправить заявку до 7 апреля. Результаты опубликуют 23 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181108/
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