Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу

27-летний кыргызстанец Алмаз Касымов полгода назад с семьей переехал в Стамбул (Турция). Вместе с супругой они решили кардинально поменять жизнь в разгар пандемии коронавируса и карантина в Кыргызстане.

В интервью 24.kg молодой мужчина рассказал, чем занимался на родине, почему решил эмигрировать именно в Турцию и с какими трудностями столкнулась молодая семья, сменив страну проживания.

Фото Алмаза Касымова . В Бишкеке

Алмаз Касымов родился в Бишкеке. В 6 лет переехал в Нарын в село Жерге-Тал. Там учился до 9-го класса. После поступил в колледж ИСИТО, а в последующем в Кыргызский национальный университет на факультет прикладной математики. Однако по окончании вуза понял, что не хочет работать по профессии.

— Чем занимались в Кыргызстане?

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— Последним местом, где я работал была строительная компания. Я там был менеджером по продажам. До этого успел поработать специалистом по обслуживанию клиентов в одной из сотовых компаний, завскладом в крупной фирме и даже официантом в отеле Rixos в Дубае.

— Когда и почему решили переехать?

— Мы с супругой часто обсуждали, как путешествуем со всей семьей по миру. Но не было конкретики и четкого плана. Карантин многое изменил. За месяц, который провели дома, на нас повлияло множество факторов.

Учитывая экономическую и политическую ситуацию в стране, мы побоялись за будущее своих детей и решили поменять жизнь. Алмаз Касымов

Тем более, не имея собственного жилья, работать на одну зарплату — не совсем выгодно в нашей стране. Посоветовавшись с супругой, решили переехать.

Фото Алмаза Касымова . В Стамбуле

— Вы говорите, нельзя работать на одну зарплату. Можно ли было начать собственное дело в Кыргызстане?

— Можно, но в Кыргызстане я был в зоне своего комфорта. А рост, как известно, может быть только тогда, когда ты покидаешь эту зону.

— Почему вы выбрали именно Стамбул?

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— В выборе страны мы руководствовались главным фактором — чтобы она была мусульманской. Это также связано с учебой моей супруги. В этом году она окончит магистратуру Кыргызско-Турецкого университета «Манас» и планирует подать на докторантуру здесь. Отмечу, что в этом городе живут также моя теща и сестра, они нас очень поддерживают.

— С какими трудностями столкнулись в первое время?

— Прилетев в Стамбул, я первым делом пошел на собеседование в консалтинговую компанию, и успешно прошел. Начальником оказался парень младше меня, который, по его словам, добился всего сам.

Компания предоставляла услуги по получению турецкого гражданства. Однако спустя время я убедился в его недобросовестности и решил уволиться. Честно признаюсь, до переезда мы были будто в розовых очках.

Переехав, мы поняли, что хоть страна и мусульманская, но люди здесь могут не соблюдать нормы шариата. Алмаз Касымов

Переезд сам по себе — уже стресс для человека. А тут мы с ребенком еще и страну поменяли. У супруги адаптация прошла очень быстро, потому что она владеет турецким языком. Мне — сложнее.

— Что вас впечатлило в Стамбуле?

— Погода. Большую часть своей жизни я провел в Нарыне, всегда мечтал пожить в городе, где есть море, солнце.

Стамбул в этом плане просто чудесен! Единственный месяц, который в Стамбуле люблю меньше — август. Высокая влажность с жарой не дают комфортно дышать. Люди — еще один огромный плюс этой страны. Их доброта, готовность помочь и гостеприимство.

— В Турции вы работаете по своей специальности? Легко ли было трудоустроиться?

— В Стамбуле найти работу мужчинам тяжело. Нужно владеть турецким языком хотя бы на базовом уровне. Кыргызстанцы здесь в большинстве работают в магазинах, ресторанах, отелях, заводах, фабриках, а женщины — в основном сиделки, няни и в сфере обслуживания. Я нашел работу в новом направлении — онлайн-маркетолог.

— Были случаи, когда жалели о переезде?

— Ни секунды не жалею. Одно знаю точно — я вернусь сильнее и мудрее, чтобы стать полезным стране и народу.

— Ваши рекомендации, советы тем, кто так же хотел бы или планирует эмигрировать.

— Многие друзья и знакомые пишут, что их вдохновляет мой поступок. Они тоже хотят изменить жизнь, но не знают, чего конкретно хотят.

Никого не призываю уезжать из Кыргызстана, и могу лишь посоветовать: покопайтесь в себе, чтобы понять, что делает вас счастливыми. Алмаз Касымов

Для меня видеть радость и счастье на лицах моих родных — самое главное в жизни. Работу и деньги всегда можно найти, решить бюрократические проблемы и бытовые дела — тоже. Единственное, что осложняет ситуацию — мысль о том, что все это тяжело и невозможно. Конечно, были люди, которые убеждали не идти на такой серьезный шаг. Были опасения, что не получится и тебя не поймут или даже осудят. Именно это мешает двигаться дальше, а вовсе не «объективные» обстоятельства.

Поэтому, если вы решились все-таки переехать куда-либо, я бы порекомендовал узнать уровень жизни в новой стране, прикинуть свои возможности, сделать заранее документы и быть готовыми к трудностям первого года.