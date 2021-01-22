11:19
USD 84.53
EUR 102.55
RUB 1.15
Общество

Неустойчивая погода. На перевалах возможен сход снежных лавин

В связи с неустойчивой погодой с 22 по 24 января водителям, выезжающим на трассы, необходимо иметь цепи противоскольжения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

В ведомстве просят не выезжать на встречную полосу в случае затора и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов.

«Все эти меры предосторожности помогут избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время снежного урагана. Перед выездом на перевальные участки водителей просим интересоваться прогнозом погоды и при объявлении штормового предупреждения воздержаться от поездок. В случае, если вы все же выехали на перевальные участки, держите дистанцию между авто в 500 метров, чтобы не попасть под снежную лавину», — отметили в Минтрансе.

В ведомстве также предупреждают о возможных сходах лавин с 20 по 21 января на дорогах: Ала-Бука — Жаныбазар — Кировка — на перевале Чапчима и в ущелье Каракысмак, Красная Горка — Ак-Таш, Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу.

«На данный момент на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бел, Кок-Бель, Отмок, Чапчима и на других закреплена вся необходимая техника и работники. На всех перевальных участках и автодорогах сотрудники работают в штатном режиме и обеспечивают безопасный проезд. В связи с предполагаемыми осадками могут образоваться заторы и пробки на перевальных участках Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель, Отмок, Чапчима», — сообщили в Минтрансе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180840/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Разбитый тротуар в центре Бишкека просит отремонтировать житель столицы
Из-за обильного снегопада на горных перевалах ожидаются большие пробки
Статс-секретарь Минтранса возместил часть ущерба. Ему изменили меру пресечения
В Финполе рассказали подробности задержания статс-секретаря Минтранса
Свыше 80 миллионов сомов заплатили пастбищепользователи государству
В Нарыне задержан начальник отдела департамента дорожного хозяйства
Полпред на Иссык-Куле раскритиковал состояние внутренних дорог облбольницы
Невозможно проехать. На перевале Кызарт водители самостоятельно засыпают дорогу
На 57 тысяч сомов оштрафовали водителей микроавтобусов за несоблюдение саннорм
В Бишкеке из-за «черной пятницы» на дорогах образовались заторы
Популярные новости
Твой сын&nbsp;&mdash; убийца, заявил в&nbsp;суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов &laquo;Альфы&raquo; Твой сын — убийца, заявил в суде Равшан Джеенбеков. Ответ ветеранов «Альфы»
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
Зимнее снижение по&nbsp;кредитам от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo; Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
Виртуальная накопительная карта&nbsp;&mdash; новый способ сделать покупки приятнее Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на&nbsp;склады &laquo;Спекулянта&raquo; Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»
Моментальные денежные переводы из&nbsp;СберБанк Онлайн на&nbsp;карты Dos CredoBank Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank
22 января, пятница
11:04
Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума» Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»
11:02
Ошибка чиновника. USAID не будет покупать холодильники для вакцин от COVID-19
11:01
Виртуальная накопительная карта — новый способ сделать покупки приятнее
10:57
Мэрию Бишкека оштрафовали за незаконную вырубку деревьев
10:56
Неустойчивая погода. На перевалах возможен сход снежных лавин