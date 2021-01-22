Неустойчивая погода. На перевалах возможен сход снежных лавин

В связи с неустойчивой погодой с 22 по 24 января водителям, выезжающим на трассы, необходимо иметь цепи противоскольжения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

В ведомстве просят не выезжать на встречную полосу в случае затора и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов.

«Все эти меры предосторожности помогут избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время снежного урагана. Перед выездом на перевальные участки водителей просим интересоваться прогнозом погоды и при объявлении штормового предупреждения воздержаться от поездок. В случае, если вы все же выехали на перевальные участки, держите дистанцию между авто в 500 метров, чтобы не попасть под снежную лавину», — отметили в Минтрансе.

В ведомстве также предупреждают о возможных сходах лавин с 20 по 21 января на дорогах: Ала-Бука — Жаныбазар — Кировка — на перевале Чапчима и в ущелье Каракысмак, Красная Горка — Ак-Таш, Мырза-Аке — Кара-Кулжа — Алайкуу.

«На данный момент на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бел, Кок-Бель, Отмок, Чапчима и на других закреплена вся необходимая техника и работники. На всех перевальных участках и автодорогах сотрудники работают в штатном режиме и обеспечивают безопасный проезд. В связи с предполагаемыми осадками могут образоваться заторы и пробки на перевальных участках Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель, Отмок, Чапчима», — сообщили в Минтрансе.