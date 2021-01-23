В Бишкеке 23 января утром и вечером возможен слабый снег. Температура воздуха ожидается −6 градусов. День увеличился до 9 часов 36 минут.

У кого намечается той

Бактыбек Секимов

Родился 23 января 1961 года в селе Туз Нарынской области. Статс-секретарь Министерства культуры, информации и туризма КР.

Айтмамат Кадырбаев

Родился 23 января 1966 года в городе Кара-Суу. Заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Эрмек Омуралиев

Родился 23 января 1973 года. Директор Шестого политического департамента МИД КР.

Памятные даты

День ручного письма (День почерка)

Учрежден, чтобы напомнить об уникальности ручного письма, необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости.

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека: размер и форма букв, их наклон, направление строк, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Михаил Сапожников

Родился 23 января 1905 года в Пишпеке. Генерал-майор Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Фото forums-su.com. Михаил Сапожников

В 1926 году призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября 1941-го — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943 года подполковник Михаил Сапожников командовал 30-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой 7-й гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 30 сентября 1943-го под руководством Сапожникова его бригада успешно переправилась на плацдарм на западном берегу Днепра в районе села Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР, после чего удерживала его, отразив большое количество немецких контратак.

За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» подполковник Михаил Сапожников удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1958 году в звании генерал-майора уволен в запас. Проживал и работал в Саратове.

Умер 4 июня 1964 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»;

проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М»; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на балет «Дон Кихот»;

в кулинарной студии Orange пройдет детский мастер-класс ;

в Кыргызском государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева отпразднуют пятилетие фонда «Сантерра».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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