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Общество

Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, концерты и современное искусство

Театр

23 января. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. В балете примут участие звезды казахского балета, ведущие солисты Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Ариса Хасимото, Асет Мурзакулов, Амир Жексенбек.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

23-24 января. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (на проспекте Манаса, ЦУМ-2), 10.00-19.00.

23-24 января. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-31 января. Выставка «Впечатление»

Работы художниц Киры Асанбековой и Айкерим Муканбетовой созданы за это лето, за прогулкой и поиском мотивов. Здесь вы найдете работы разных жанров, авторские работы и репродукции известных художников.

Кафе Chicken Star, 11.00-23.00.

24 декабря — 24 января. Выставка «Новый соцреализм»

На выставке свои работы представят участники стипендиального проекта Tolon Museum Нюргуяна Иннокентьева, Омуркул уулу Базаркул, Саркын Сооронбаев, Бухрамжан Темиров, Таалай Усубалиев, а также приглашенные художники Таалай Курманов и Сансыз Мирзираимов.

Выставочный зал Союза художников, галерея «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

23-24 января. Ярмарка современного искусства

В программе ярмарка работ художников и фотографов, перформанс от дизайнеров, интересный разговор об истории и культуре нашей страны. Все работы можно будет приобрести.

Магазин мебели и декора Space8, 18.00.

Концерты, выступления, кинопоказы

23 января. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

23 января. Выступление группы The Present Moment

Зрителей ждет вечер джаз-фьюжна.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

24 января. Вечер памяти Владимира Высоцкого

Прозвучат стихи и песни в исполнении артистов Gala-театра и бардов Бишкека.

Coffeeshop Company, 17.00.

24 января. Показ и обсуждение фильма «Лобстер»

Фильм греческого кинорежиссера Йоргоса Лантимоса об истории любви, которая разворачивается в ближайшем будущем, где одиноких людей арестовывают и отправляют в жуткий отель. Там они обязаны найти себе пару за 45 дней. Если им это не удается, то их превращают в животных и отпускают в лес.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 16.00.

Мастер-классы, семинары

24 января. Мастер-класс «Роспись на предметах»

Под руководством мастера Зульфии Акимовой вы научитесь интересной технике росписи на любой поверхности — сумке, деревянной шкатулке, одежде. Материалы входят в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

Для детей

2-31 января. Выставка динозавров-роботов

Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.

Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.

23 января. Кулинарный мастер-класс

Дети научатся готовить равиоли со шпинатом и творогом, слойки с шоколадом и бананом. Регистрация по телефону 0700709855.

Кулинарная студия Orange, 14.00.

24 января. Творческий мастер-класс

Детишки сделают пингвина из подручных материалов. После мастер-класса малышей ждут традиционное чаепитие и кукольный театр. Регистрация по номеру 0555827028.

Cave Coffee, 12.00.

23 января. Празднование пятилетия Фонда «Сантерра»

Фонд занимается психологической помощью родителям детей с синдромом Дауна, развитием детей и помощью в построении инклюзивного общества для них. В программе приветствие и поздравления, шоу ростовых кукол, спектакль «Кот в сапогах».

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

24.kg
Фото 24.kg. Показ мод с участием детей с синдромом Дауна, Бишкек, 2017 год

24 января. Спектакль «Маша + Миша»

«Маша + Миша» — эта история известна всем. Забавные приключения, которые произошли в жизни любознательной и неугомонной девочки Маши, а также доброго медведя Миши, не оставят ребят равнодушными.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180767/
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