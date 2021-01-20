Дело Курсана Асанова. Оружие после ареста Атамбаева изымали сотрудники ГСБЭП

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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В ходе заседания был допрошен замначальника Свердловского РУВД Айбек Жапаров.

Свидетель сообщил, что в августе 2019 года занимал должность начальника отдела следственной службы МВД. По словам Айбека Жапарова, после ареста Алмазбека Атамбаева было изъято оружие. Однако кому оно принадлежало — бывшему президенту или спецназовцам подразделения «Альфа», не уточнил.

«Я лично не изымал оружие, это делали следователи ГСБЭП, которые входили в межведомственную следственную группу. Экс-начальник следственной службы Памир Асанов дал мне указание поехать в Кой-Таш и осмотреть место происшествия уже после ареста Атамбаева. На месте были следователи ГУВД Чуйской области и Аламединского района. Так как там было много народа, мы не смогли это сделать. Позже мне пришлось вернуться на службу», — сказал он.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.