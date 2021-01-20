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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Волонтеры Бишкека организовали бесплатный транспорт для горожан

Волонтеры Бишкека организовали бесплатный транспорт для горожан. Об этом 24.kg сообщил председатель Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу.

волонтеров
Фото волонтеров. Активисты Бишкека организовали бесплатный транспорт для горожан

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Тариф на проезд в маршрутках может повыситься до 15 сомов

По его словам, изначально активисты планировали довозить жителей только по проспекту Чуй, но решили разделиться по городу.

«У нас семь машин, не так много, но стараемся. Если выйти в рейс, то за один раз можно развезти до 30 человек. Большого ажиотажа уже нет, но в первый день забастовки водителей маршруток на остановках толпилось очень много бишкекчан. Мы готовы выходить на линии, если ситуация с общественным транспортом будет нестабильная», — рассказал он.

Вчера и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что тариф на проезд в маршрутках в мае может повыситься до 15 сомов. По его словам, представители фирм-перевозчиков предоставили все расчеты. Для пенсионеров и школьников планируется сохранить льготный тариф — 8 сомов.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали повысить оплату проезда до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифа на проезд в маршрутках.

Позавчера утром 500 водителей маршруток не вышли на работу. Муниципалитет пообещал принять меры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180517/
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