Волонтеры Бишкека организовали бесплатный транспорт для горожан. Об этом 24.kg сообщил председатель Центра инициативной молодежи Аскар Алмаз уулу.

Фото волонтеров. Активисты Бишкека организовали бесплатный транспорт для горожан

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По его словам, изначально активисты планировали довозить жителей только по проспекту Чуй, но решили разделиться по городу.

«У нас семь машин, не так много, но стараемся. Если выйти в рейс, то за один раз можно развезти до 30 человек. Большого ажиотажа уже нет, но в первый день забастовки водителей маршруток на остановках толпилось очень много бишкекчан. Мы готовы выходить на линии, если ситуация с общественным транспортом будет нестабильная», — рассказал он.

Вчера и. о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что тариф на проезд в маршрутках в мае может повыситься до 15 сомов. По его словам, представители фирм-перевозчиков предоставили все расчеты. Для пенсионеров и школьников планируется сохранить льготный тариф — 8 сомов.

Напомним, в начале прошлой недели водители маршруток потребовали повысить оплату проезда до 15 сомов, иначе они приостановят работу. В муниципалитете была создана рабочая группа по рассмотрению вопроса о повышении тарифа на проезд в маршрутках.

Позавчера утром 500 водителей маршруток не вышли на работу. Муниципалитет пообещал принять меры.