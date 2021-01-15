Если в Бишкеке на голову вам упадет сосулька, виновных вы не найдете

Юрист Владимир Плужник призвал бишкекчан быть предельно осторожными, проходя рядом с многоэтажными домами. Шансы, что кто-то понесет юридическую ответственность в случае, если с крыши дома на голову прохожему обрушится глыба льда — минимальны. Об этом он сообщил 24.kg.

«Согласно Правилам благоустройства от 30 июня 2009 года под № 77 в зимнее время только арендаторами зданий должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. Иными словами, обязательств убирать наросты с крыш многоквартирных домов собственниками квартир и иными службами не существует», — рассказал он.

По словам Плужника, юридической ответственности виновных можно будет добиться лишь в случае, если происшествие произойдет под окнами правительственных и муниципальных зданий, балансодержатели которых определены законом.

«Поэтому при выходе из дома поднимайте голову и проверяйте собственную безопасность самостоятельно. Особенно актуально это сейчас. В столице потеплело. Днем снег на крышах тает, а вечером образуются глыбы льда», — напомнил юрист.