В Бишкеке почтили память курсантов 40-й отдельной стрелковой бригады, которая формировалась в октябре-ноябре 1941 года в столице. Мероприятие прошло в школе № 24, где находился штаб военного подразделения, участвовавшего в боях при освобождении от фашистов Волоколамского района, в контрнаступлении советских войск под Москвой.

Фото 24.kg. В Бишкеке почтили память курсантов 40-й отдельной стрелковой бригады

Координатор поискового движения «Наша Победа — Биздин Жениш» Светлана Лаптева рассказала 24.kg, что в настоящее время проводятся поиски для уточнения списочного состава бригады.

«Она формировалась из курсантов военных училищ, комсомольцев и местного населения Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а в дальнейшем была доукомплектована жителями российских регионов. Большие потери бригада понесла при освобождении Рождествено и Лудиной горы. Но, к сожалению, многие имена не внесены на памятники в Московской области», — сказала она.

Светлана Лаптева также отметила, что создана международная инициативная группа по увековечиванию памяти воинов 40-й отдельной стрелковой бригады, в которую входят поисковики, историки, архивисты из Кыргызстана, России, Узбекистана, Казахстана, Беларуси. Группа восстанавливает боевой путь бригады, вносит имена воинов на мемориальные плиты, ищет родных бойцов.