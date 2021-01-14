COVID-19. Из-за нового штамма детям повышенный риск не угрожает, считают в ВОЗ

«Британский» штамм коронавируса распространяется во всех возрастных группах, детям повышенный риск не угрожает. Об этом на брифинге сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что появление новых штаммов не стало неожиданностью, поскольку все вирусы со временем мутируют. «Уже 25 стран региона сообщили о выявлении нового штамма. Я понимаю тревогу, связанную с его появлением. При отсутствии более интенсивных мер контроля, которые могут замедлить его распространение, он еще больше усилит нагрузку на и так перегруженные системы здравоохранения», — сказал он.

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По словам Ханса Клюга, странам нужно прилагать еще больше усилий, чтобы нарастить противоэпидемические и ограничительные меры, чтобы быть уверенными в том, что сможем сгладить кривую заболеваемости. «Чтобы снять нагрузку с системы и тем самым спасти жизни, необходимо далее соблюдать элементарные меры: всеобщее использование масок, ограничение массовых мероприятий, соблюдение физического дистанцирования, проведение тестирования, постоянная дезинфекция рук», — сказал он.

Ханс Клюге добавил, что пока нет данных, как новый штамм влияет на тяжесть заболевания. «Но его повышенная способность передачи вызывает озабоченность», — отметил он.