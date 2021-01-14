Только на одной улице Бишкека конфисковано 240 литров ГСМ в стихийных точках

На улице Профсоюзной в Бишкеке прошел рейд по ликвидации стихийных точек по продаже горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие провели специалисты Первомайской районной администрации совместно с сотрудниками управления патрульной службы ГУВД, госэкотехинспекции и налоговиками.

«Ранее мы неоднократно проводили разъяснительные беседы о недопущении нарушения законодательства КР, составляли административные протоколы. Но, к сожалению, предприниматели-нарушители возвращаются на свои места», — отметили в мэрии.

В итоге изъято 240 литров ГСМ на временное хранение для дальнейшей передачи в судебные органы для разбирательства и принятия соответствующих мер. Работа в данном направлении продолжается.