Пропаганда многоженства. Рекламу магазина «Алтын» раскритиковали в соцсетях

Ювелирный магазин «Алтын» снял рекламный ролик, пропагандирующий многоженство. Видео опубликовала владелица сети Антонина Бабосюк на своей странице в Instagram.
В кадре три женщины обсуждают украшения. Одна из них хвастается перед другими: «Меня муж больше всех из вас любит. Вот смотрите, какие красивые украшения он мне подарил». На что две другие отвечают: «Ну вы же старшая жена». В конце одна из них говорит: «Наш супруг умеет удивлять».
Отметим, что многоженство в Кыргызстане запрещено законом.
Это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи раскритиковали видео и осудили идею автора ролика.
Отметим, что Министерство культуры намерено лишить звания «Заслуженный артист КР» певца Кайрата Примбердиева, а у Курала Чокоева отобрали нагрудный знак «Отличник культуры». Такие меры приняты в связи с авторским проектом последнего «В пи#ду звезду», который появился неделю назад на YouTube-канале певца. Это юмористическое шоу, где нет призывов к насилию либо какой-то пропаганды.
Однако Минкульт никак не реагирует на ролики об ала-качуу, многоженстве и поддерживающие гендерные стереотипы.