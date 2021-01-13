Пропаганда многоженства. Рекламу магазина «Алтын» раскритиковали в соцсетях

Ювелирный магазин «Алтын» снял рекламный ролик, пропагандирующий многоженство. Видео опубликовала владелица сети Антонина Бабосюк на своей странице в Instagram.

В кадре три женщины обсуждают украшения. Одна из них хвастается перед другими: «Меня муж больше всех из вас любит. Вот смотрите, какие красивые украшения он мне подарил». На что две другие отвечают: «Ну вы же старшая жена». В конце одна из них говорит: «Наш супруг умеет удивлять».

Отметим, что многоженство в Кыргызстане запрещено законом.

Это вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие пользователи раскритиковали видео и осудили идею автора ролика.

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Отметим, что Министерство культуры намерено лишить звания «Заслуженный артист КР» певца Кайрата Примбердиева, а у Курала Чокоева отобрали нагрудный знак «Отличник культуры». Такие меры приняты в связи с авторским проектом последнего «В пи#ду звезду», который появился неделю назад на YouTube-канале певца. Это юмористическое шоу, где нет призывов к насилию либо какой-то пропаганды.

Однако Минкульт никак не реагирует на ролики об ала-качуу, многоженстве и поддерживающие гендерные стереотипы.