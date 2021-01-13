14 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-12.00 — улицы Кулатова, Толстого, переулок Оренбургский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Арстанбап, Сайма-Таш, Молдокулова, Акылбек), «Ак-Босого» (улицы Чуй-25 — Чуй-28, Чуй-47, Чуй-48, Чуй-52, Чуй-54), Профессора Зимы), отрезки улиц Кишиневской, Акылбекова, Достоевского, Курманалиева, Хивинской, проспекта Чуй;

9.30-16.00 — улица Салиевой (от улицы Буденного до Веселой);

9.30-15.00 — отрезки улиц Осмонкула, Баетова, Джумабека, Суюмбаева, переулки Урожайный, Аламединский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Курчатова, Ташаузской, Поваринской, Серафимовича, Садырбаева;

14.00-17.00 — отрезок улиц Байтика Баатыра, Куренкеева;

13.00-17.00 — отрезки улиц Ашхабадской, Панфилова, Логвиненко, Раззакова, 2.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-13.00 — село Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Набережная, Заречная, Чапаева, Гидростроителей);

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Станционный тупик, Суворова, Заречная, Чапаева), Виноградное (улицы Ленина, Молодежная, Спортивная, Чуйская, Лермонтова, Новостройка, Токтогула, 6-й распред, Советская, Алма-Атинская, Фрунзе), Полевое (улицы Полевая, Грудная, Садовая, Озерная), Привойное, Карла Маркса (улицы Гагарина, Пушкина, 22-го партсъезда, Фабричная, Калинина, Куйбышева, Гоголя, Маркса, Кулатаева, Первомайская), Торт-Куль (улицы Кийизбаевой, Кумушалиева, Мадиева), Маевка (улицы 8 Марта, Ала-Арчинская, Арычная, Садовая, Новая, Набережная, переулок Садовый), Дачное (улицы Береговая, Восточная, Ленина, Ломоносова, Северная, 40 лет Победы, Жукова, Строительная, Чехова); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улицы Проектируемая, 1-50, 180-283), Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Иссык-Кульская, Пионерская, Садовая, Спортивная, Северная, Заречная, Свободы, Индустриальная, Краснодарская, 8 Марта, Железнодорожная, Кирова, Ленинградская, переулки Железнодорожный, Северный, Ленина), Чон-Джар (улица Термечикова), Городская селекция (улицы Ала-Арчинская, Кипкалова, Парковая, Проектируемая), Джаны-Джер (улицы Детсад, Молодой Гвардии, Правды, Лесная, Бектоо, Мира), Ак-Кашат (улицы Комсомольская, Озерная, Целинная), город Шопоков (улица Железнодорожная); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Кыргызская, Ситникова, Бедного, Грошовой), Беловодское (улица Ленина, 69, 71, переулок Строительный), Кыз-Моло (улица Октябрьская); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Федоровка, Жекен, Джон-Арык, город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 1-14, 17, улица Железнодорожная); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Дмитриевка (улицы Садовая, Комарова, Первомайская, Калинина, Ленина, Чапаева); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — села Кара-Добо, Искра, Восточное, Кош-Коргон (район МТФ). 3 Баткенская область Баткенская область 8.30-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Кулатова, 150, 152, 154, 212, 247, Молодой Гвардии, Набережная, Рыскулова, Ак-Булак, Иродан, Жакыпова, Механизаторская, Мулобобу, Мира, 61-й разъезд).

4 Ошская область