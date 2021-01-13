Из-за обильного снегопада на горных перевалах ожидаются большие пробки

На перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель и Кок-Бель, Отмок, Чапчима усилены работы по очистке снега и подсыпке инертных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

По ее данным, толщина снега местами достигала от 5 до 8 сантиметров.

«В связи с ожидаемыми осадками с 13 по 16 января 2021 года в горных районах Кыргызстана, на автодороге Ала-Бука — Каныш-Кыя, автодороге Красная Горка — Ак-Таш и Ала-Бука — Каныш-Кыя — Кызыл-Адыр ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололед. На автодорогах при проезде лавиноопасных участков нужно строго соблюдать дистанцию между автомобилями в 500 метров. В связи с предполагаемыми осадками могут образоваться заторы и пробки на перевальных участках Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель, Отмок, Чапчима», — проинформировали в ведомстве.

Водителей большегрузных автомашин просят воздержаться от поездок, а в случае вынужденного выезда иметь цепи противоскольжения.