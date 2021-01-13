В Бишкеке 13 января снег. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День увеличился до 9 часов 18 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Джунусалиева, Гагарина, Бронированной, Кочкорской, Абдыкадырова, переулки Волжский, Лазурный, Беговой;

9.00-16.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Барсбек, Ак-Кула, Курсант);

9.00-12.00 — отрезки улиц Зеленая, Абдумомунова, Бейшеналиевой, Ала-Арчинской, Щербакова, Пофессора Зимы, Саадаева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Матросова, Табачной, Осмонкула, Древесной, Узгенской, Кирпичной, Мичурина, Жибек Жолу, Школьной, Репина, Захарьева, переулки Виноградный, Ипподромный, Сумской, Балыкчинский;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Баба-Ата, Аилчиева, Бердибаева, Абдрахманова, Чортекова, Набережная);

11.00-17.00 — переулки Челябинский, Ужгородский, улицы Тулебердиева, Боталиева;

13.00-17.00 — отрезки улиц Кулиева, Краснознаменная;

13.00-17.00 — отрезки улиц Огонбаева, Суюмбаева, Фрунзе, Осмонкула, Жибек Жолу, Никитина;

14.00-17.00 — жилмассив «Дордой».

У кого намечается той

Асель Кодуранова

Родилась 13 января 1971 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Кыргызстане начал работу первый троллейбусный рейс

Фото мэрии Бишкека. Первый троллейбус

Первый троллейбус пустили на рейс 13 января 1951 года.

Водитель Николай Тагильцев в первый раз сел за руль новенького троллейбуса МТБ-82Д и поехал по маршруту Железнодорожный вокзал имени Фрунзе — улица Свердлова (ныне кольцо возле Академии наук).

Общая протяженность троллейбусных линий на момент пуска составлял 8,4 километра. В городе было всего четыре троллейбуса, которые за год работы перевезли более 3 тысяч горожан.

На сегодня на балансе Бишкекского троллейбусного управления находятся 183 троллейбуса, которые обслуживают 11 маршрутов.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Дмитрий Щербаков

Фото из интернета. Дмитрий Щербаков

Родился 13 (1) января 1893 года в уездном городе Новозыбкове Черниговской губернии Российской империи. Советский ученый в области геологии, минералогии, геохимии и географии, доктор геолого-минералогических наук, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники Киргизской ССР.

Проводил геологические исследования в Средней Азии, в частности в Киргизии.

Его научные прогнозы послужили основой для открытия промышленных месторождений сурьмы и ртути в Кыргызстане.

Умер 25 мая 1966-го в Москве.

Именем Дмитрия Щербакова названа улица в Айдаркене Баткенской области.

Родился профессор Арон Брудный

Фото brudny.asia. Арон Брудный

Родился 13 января 1932 года. Психолог, доктор философских наук, профессор, экспериментатор, легендарный преподаватель.

Специалист по философии, антропологии, общей семантике и психолингвистике, член редакционных советов научных журналов «Культурно-историческая психология», «Социальная психология и общество».

Арон Брудный 52 года проработал в Национальной академии наук Кыргызстана, преподавал авторские курсы в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, возглавлял кафедру психологии в Кыргызско-Российском Славянском университете, с 1998-го заведовал психологической лабораторией в Американском университете в Центральной Азии.

Он опубликовал свыше 300 научных работ, удостоен Государственной премии Кыргызстана в области науки и техники. Его научные работы опубликованы на семи языках мира и неоднократно переиздавались.

Помимо интенсивной исследовательской деятельности, работал над киносценариями и научно-фантастическими произведениями, опубликовал новеллы в жанре экзистенциальной прозы. По одному из киносценариев Арона Брудного в Швейцарии был снят фильм «Зеркало теней», а его пьеса «Спиритический сеанс» поставлена в Москве.

Умер 14 марта 2011 года.

Родился профессор Кулубек Боконбаев

Фото www.vb.kg. Кулубек Боконбаев

Родился 13 января 1940 года во Фрунзе. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент НАН КР, заслуженный деятель науки КР.

Известный в мире специалист в области петрологии, геохимии, металлогении и экологической геохимии.

Опубликовал более 190 научных работ, в том числе 6 монографий. Под его руководством защищена кандидатская диссертация.

Родилась профессор Шарипа Жоробекова

Фото из интернета. Шарипа Жоробекова

Родилась 13 января 1945 года. Доктор химических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, академик Академии педагогических и социальных наук России.

Специалист в области физической химии и биотехнологии.

Член Научно-консультативного совета ЮНЕСКО, аффилированный член Международного общества по чистой и прикладной химии IUPAQ, член Международного научно-производственного совета по гумусовым веществам и удобрениям.

Опубликовано более 230 научных работ, девять монографий. Получено 23 авторских свидетельства и патента. Под ее руководством защищены 14 кандидатских и две докторские диссертации.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, «Галерее М».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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