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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 13 часов 42 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Боконбаева, Тоголока Молдо, Московской, Логвиненко.

У кого намечается той

Эмилбек Джусупов

Родился 21 апреля 1991 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Курманбек Бакиев отрекся от своей отставки

21 апреля 2010 года Курманбек Бакиев, перебравшийся в Минск, отрекся от своей отставки с поста президента Кыргызстана, объявив новую власть преступной. В штаб-квартире СНГ он сделал специальное заявление для прессы. Бакиев также призвал мировых лидеров не признавать временное правительство, пришедшее к власти в КР.

Курманбек Бакиев свергнут 7 апреля. 15 апреля улетел в Казахстан. В тот же день временное правительство опубликовало его заявление об уходе в отставку, присланное по факсу.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

24.kg
Фото 24.kg

21 апреля 2002 года впервые организованно прошел праздник творчества и инноваций, который отметили более чем в 50 странах мира.

Учреждая новый праздник, Организация Объединенных Наций стремилась привлечь внимание представителей властей, науки и техники, системы образования к вопросу развития творческого мышления, созданию условий для реализации всевозможных инноваций и внедрению их в различных сферах жизни человечества.

Именно это, с точки зрения ООН, является важным фактором успешного устойчивого развития человечества и способом преодоления множества проблем, в том числе глобального характера, стоящих перед миром.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292084/
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