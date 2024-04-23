В Бишкеке 23 апреля ожидаются ливни. Температура воздуха +19 градусов. День увеличился до 13 часов 47 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Элебесова, Аул, 8 Марта;
- 9.00-17.00 — бульвар Эркиндик, 10, отрезки улиц Тыныстанова, Фатьянова, Горького, Исанова, Боконбаева, Коенкозова, Чокморова, жилмассива «Ак-Орго» (улица Алыкулова), «Ак-Ордо» (квартал А), «Керемет» (улицы Керемет-1, Керемет-2, Профсоюзная, Месароша, Эркин-Эл, Дыйкан), микрорайон «Достук» (улицы Достук 2-я, Достук 4-я), жилмассивы «Аска-Таш» (улица Аска-Таш 3-я), «Ак-Тилек» (улицы Ат-Ойнок, Тарагай, Чамгарак);
- 9.00-18.30 — жилмассив «Касым» (улицы Кайназаровой, Месароша, Профсоюзная, Салтанат, Ынтымак).
- В Бишкеке с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.
- Подачу питьевой воды прекратят с 9.00 до 17.00 в район, ограниченный улицами Абаканова, Кустанайской, проспектом Дэн Сяопина и линией железной дороги, а также улицами Кустанайской, Волкова, Садыгалиева и проспектом Дэн Сяопина.
У кого намечается той
Таалайбек Усубалиев
Родился 23 апреля 1964 года в Нарыне. Председатель Союза художников КР, академик, реставратор высшей категории.
Жапарбек Ормонов
Родился 23 апреля 1973 года. Аким Иссык-Кульского района.
Памятные даты
День книги в Кыргызской Республике
День книги в Кыргызстане (Кыргызстанда китеп күнү) установлен постановлением правительства от 1 апреля 2002 года в целях активизации взаимного обогащения культур народов, развития книжного дела и книжной торговли.
Развитие книгоиздания в стране началось в середине 1920-х, когда в КР сформировались первые печатные органы на кыргызском языке. Хотя издание книг и литературы осуществлялось и ранее, но за пределами республики.
Самое крупное хранилище книг страны — Кыргызская национальная библиотека. Ее фонд — более 6 миллионов документов на 89 языках.
Сегодня празднуется и Всемирный день книги и авторского права.
Люди, которые меняли мир
Родился народный артист СССР Булат Минжилкиев
Родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.
В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 лет блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 лет — народный артист Советского Союза.
В 1975-м с труппой Большого театра принимал участие в гастролях на сцене «Метрополитен-опера» в США. С 1989 года — солист Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинский театр).
Редко кому из певцов удается воплотить на сцене такое количество разноплановых образов: Конурбай («Манас»), Мельник («Русалка»), Борис Годунов («Борис Годунов») и другие.
Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра поставил оперу Пуччини «Богема».
В Бишкеке каждый год проходит Международный фестиваль оперного искусства имени Булата Минжилкиева.
Умер в 1998-м.
Родился врач Георгий Фейгин
Родился в 1929 году. Крупный специалист в области отоларингологии, хирургии головы и шеи. Его научные исследования посвящены реконструктивной хирургии гортани и трахеи, вопросам ЛОР-онкологии.
Опубликовано более 150 научных трудов, в том числе 14 монографий и 3 учебника, автор 7 изобретений и 20 рационализаторских предложений.
В настоящее время профессор кафедры специальных клинических дисциплин Кыргызско-Российского Славянского университета.
Умер государственный деятель Сулайман Иманбаев
Родился 18 февраля 1932 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. В 1955-м с отличием окончил Кыргызский государственный медицинский институт.
В 1960-1975 годах работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975-1982 годах — замминистра здравоохранения КиргССР, в 1982-1990 годах — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990-го возглавил Главное управление здравоохранения Бишкека.
Был одним из организаторов системы здравоохранения страны.
Будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.
В марте 1996 года указом президента назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей республики.
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