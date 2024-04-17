В Бишкеке 17 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День увеличился до 13 часов 30 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 27 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Орозбекова, Сыдыкова, Дэн Сяопина, 12, 4а, село Чон-Арык (улицы Выставочная, Садырбаева);

село Чон-Арык (улицы Выставочная, Садырбаева); 9.30-18.00 — микрорайон «Кок-Жар», 1-5, 23, 38, переулок Клубный, 1а, улицы Кронштадтская, 7-2, Ленская, 15, Сергея Лазо, 7а, переулок Сергея Лазо, 9, Фучика, 3а;

9.30-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Карадарьинской, Ясенской;

13.00-17.00 — отрезки улиц Туюкской, Люксембург, Токтогула, Бейшеналиевой;

9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, бульвара Молодой Гвардии, село Чон-Арык (улица Центральная);

12.00-17.00 — село Чон Арык (улица 50 лет Победы);

9.00-18.00 — села Озерное (улицы Аульская, Фрунзе, Молодежная, Зеленая, Балыкчи, Заводская, Новая, Центральная, Шоссейная, Пруд, Школьная, Спутника, Ершебулова), Мраморное (улица Акчи), Лесхоз (улица Лесхозная), Рассвет (улица Лесхоз), Степное (улица Ташкентская), жилмассивы «Тендик» (улица Тендик), «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат, Алга, Бирдик);

8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Сибирская, Первомайская, Арсланбоб, Горького, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Строительная, Гагарина, Береговая, Марата, 8 Марта, Лесная, Широкая, Ынтымак, Новая, Эркиндик, Нижняя, Дорожная);

9.30-13.00 — улица Хвойная, 74/1;

13.00-17.00 — отрезки улиц Ленской, Фучика.

Холодной воды не будет 17-18 апреля в микрорайоне «Джал» и жилмассиве «Арча-Бешик». Подробнее

С 15 по 19 апреля голубого топлива не будет в районе, ограниченном:

Васильевским трактом, улицами Фучика, Профсоюзной, проспектом Дэн Сяопина, улицами Лумумбы, Толстого, Матыева, рекой Ала-Арчой.

Памятные даты

Всемирный день гемофилии

Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира. А гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.

По некоторым оценкам, сегодня число больных гемофилией в мире составляет 400 тысяч человек.

День рождения снукера

17 апреля 1875 года в Джабалпуре (Индия) в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Чемберлен придумал сильно усложненный вариант игры в бильярд.

Он взял цветные пуловские шары и, пометив определенными пятнами некоторые места на столе, поместил их в эти точки. Название игры придумал тоже Чемберлен. Это слово означает «кадет первого года службы».

Победу в снукере приносит не столько мастерство владения кием, сколько стратегия и тактика манипулирования разноцветными и, соответственно, «разноочковыми» шарами.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Мелис Убукеев

Родился 17 апреля 1935 года во Фрунзе.

Диплом ВГИКа защитил фильмом «Трудная переправа» (1964). Лента посвящена трагическим последствиям восстания 1916-го. В кинотеатрах она шла под названием «Белые горы».

Телевизионный фильм «Ак-Моор» (1969) Мелиса Убукеева стал заметным явлением в кыргызском киноискусстве, удостоен Второго приза на Всесоюзном фестивале телефильмов в Ленинграде в 1968 году и Специального приза на Фестивале республик Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате.

С 1972-го — режиссер киностудии «Казахтелефильм», с 1974 года — «Кыргызтелефильм».

Умер 27 июля 1996-го.

Родился поэт Курбаналы Сабыров

В 1942 году в селе Гордой Лейлекского района в семье учителя родился поэт, переводчик Курбаналы Сабыров.

Первый поэтический сборник «Козу баглан» издан в 1974-м.

Выпустил сборники стихов «Нур булак» («Лучистый родник»), «Урюковая роща», «Мое солнце», «Керээз». Перевел на кыргызский язык роман и повести вьетнамских писателей.



Член Союза писателей СССР и Союза писателей Кыргызской Республики. В 1990 году был удостоен премии имени Алыкула Осмонова за сборник стихов «Керээз».

Умер в 1981-м.

Родился актер Анатолий Адали

Родился в 1941 году в Маргелане Ферганской области Узбекской ССР.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова служит 37 лет. Более 200 сыгранных ролей в таких спектаклях, как «Он, она, окно, покойник», «Корона мертвеца», «Свадьба не в Малиновке», «За двумя зайцами», «Босиком по парку» и других. Снялся в нескольких фильмах.

Поставил спектакли «Развод по-французски», «Кадриль», «Тайна, унесенная Чингисханом», «Клиническая комедия, или Грехи нашей молодости».

Народный артист Кыргызстана, лауреат множества государственных и международных наград.

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