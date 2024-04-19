В Бишкеке 19 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 13 часов 36 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 29 (1-2-й подъезды);
- 9.30-13.00 — отрезки улиц Саратовской, Фрунзе, Пионерской, Пархоменко, Комсомольской, Салиевой, Айтматова, Ялтинской, Жибек Жолу;
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Карасаева, Матросова, Медерова, переулки Гвардейский, Магнитогорский, Вишневый;
- 11.00-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон);
- 9.00-12.00 — жилмассивы «Ала-Арча» (улицы Абаданова, Ишентай), «Арча -Бешик» (улицы Ак-Тан, Матисакова, Садырбаева);
- 9.00-17.00 — улица Акиева, 57, отрезки улиц Горького, Фатьянова, Тыныстанова, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Боз-Салкын, Жолон), переулок Долонский, 51, улицы Профессора Зимы, 9, Кудрука, 40, Куренкеева, 245, проспект Манаса, 147-165, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова);
- 9.00-16.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-23, Манаса, 23 га, Профессора Зимы), улица Хвойная, 74-1.
С 15 по 19 апреля голубого топлива не будет в районе, ограниченном:
- Васильевским трактом, улицами Фучика, Профсоюзной, проспектом Дэн Сяопина, улицами Лумумбы, Толстого, Матыева, рекой Ала-Арчой.
У кого намечается той
Абдикарим Алимбаев
Родился 19 апреля 1973 года. Полномочный представитель президента в Баткенской области.
Елена Проскуракова
Люди, которые меняли мир
Родился партийный деятель Вячеслав Макаренко
В 1933 году во Фрунзе родился кыргызский партийный деятель Вячеслав Макаренко.
Кандидат сельскохозяйственных наук. Член КПСС с 1953-го; первый секретарь Ошского обкома КП Киргизии (1981). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984-1989) от Киргизской ССР. Заместитель председателя президиума Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1986).
Родился писатель Турусбек Мадылбай
Родился в 1957 году в Токтогуле Киргизской ССР.
Вошел в Книгу рекордов Гиннесса республики как кыргызстанец, знающий наибольшее число языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов.
Лауреат Национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008 году за повесть «Страдания молодого Берди» получил международную премию «Добрая лира».
Является знатоком и исследователем истории кыргызов.
Умерла поэтесса Тенти Адышева
20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева.
Творческая биография началась с 1947-го. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961 году.
Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний.
Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов.
Умерла 19 апреля 1984-го.
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