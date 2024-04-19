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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 13 часов 36 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 29 (1-2-й подъезды);
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Саратовской, Фрунзе, Пионерской, Пархоменко, Комсомольской, Салиевой, Айтматова, Ялтинской, Жибек Жолу;
  • 15.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Карасаева, Матросова, Медерова, переулки Гвардейский, Магнитогорский, Вишневый;
  • 11.00-16.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Тон);
  • 9.00-12.00 — жилмассивы «Ала-Арча» (улицы Абаданова, Ишентай), «Арча -Бешик» (улицы Ак-Тан, Матисакова, Садырбаева);
  • 9.00-17.00 — улица Акиева, 57, отрезки улиц Горького, Фатьянова, Тыныстанова, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Боз-Салкын, Жолон), переулок Долонский, 51, улицы Профессора Зимы, 9, Кудрука, 40, Куренкеева, 245, проспект Манаса, 147-165, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова);
  • 9.00-16.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-23, Манаса, 23 га, Профессора Зимы), улица Хвойная, 74-1.

С 15 по 19 апреля голубого топлива не будет в районе, ограниченном:

  • Васильевским трактом, улицами Фучика, Профсоюзной, проспектом Дэн Сяопина, улицами Лумумбы, Толстого, Матыева, рекой Ала-Арчой.

У кого намечается той

Абдикарим Алимбаев

Родился 19 апреля 1973 года. Полномочный представитель президента в Баткенской области.

Елена Проскуракова

Родилась 19 апреля 1985 года. Двукратная чемпионка Азии по самбо, пятикратная чемпионка Кыргызстана по дзюдо. Участница Олимпийских игр в Пекине.

Люди, которые меняли мир

Родился партийный деятель Вячеслав Макаренко

В 1933 году во Фрунзе родился кыргызский партийный деятель Вячеслав Макаренко.

Кандидат сельскохозяйственных наук. Член КПСС с 1953-го; первый секретарь Ошского обкома КП Киргизии (1981). Депутат Совета национальностей Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984-1989) от Киргизской ССР. Заместитель председателя президиума Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1986).

Родился писатель Турусбек Мадылбай

Родился в 1957 году в Токтогуле Киргизской ССР.

Вошел в Книгу рекордов Гиннесса республики как кыргызстанец, знающий наибольшее число языков (32). Уже в школе получил грамоту Международного союза студентов за цикл стихов.

Лауреат Национальной премии по фантастике, нескольких премий за статьи. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Крупная проза» (за роман «Феникс»). В 2008 году за повесть «Страдания молодого Берди» получил международную премию «Добрая лира».

Является знатоком и исследователем истории кыргызов.

Умерла поэтесса Тенти Адышева

20 июня 1920 года в селе Кюн-Чыгыш Иссык-Кульской области родилась народный поэт Киргизской ССР Тенти Адышева.

Творческая биография началась с 1947-го. Первый поэтический сборник «Заманым» («Моя эпоха») издан в 1961 году.

Является автором ряда рассказов, повестей, воспоминаний.

Тенти Адышева первой из кыргызских женщин избрана секретарем ЦК комсомола республики, была ответственным работником партийных и советских органов.

Умерла 19 апреля 1984-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291954/
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