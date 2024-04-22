В Бишкеке 22 апреля днем солнечно, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 13 часов 44 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Алыкулова, Уркор, От-Араба, Саадак, Ашар, Лущихина), «Ак-Ордо» (квартал А), бульвар Эркиндик, 30, отрезки улиц Толстого, Гагарина, Новой, Мира, Фурманова, Севастопольской, Руставели, Славянской;

13.00-17.00 — проспект Дэн Сяопина, 10;

9.00-13.00 — проспект Дэн Сяопина, 4а;

9.00-15.00 — улица Тыныстанова, 62;

13.00-15.00 — отрезки улиц Московской, Тыныстанова, Власова;

9.00-18.00 — жилмассивы «Умут» (улицы Умут-1 — Умут-24), «Тамырчи» (улица Тамырчи), село Пригородное (улицы Маяковского, Первомайская, Сибирская);

8.00-17.00 — отрезки улиц Боровской, Садаева, Тоголока Молдо, Орозбекова, Васильева, переулок Алтайский, улицы Профессора Зимы, Залкар, Улукман, Щербакова, Манаса, Умай-Эне, Шоола, Инсан, Жаш-Муун, Доолот, Алтын-Бак, Керээз, Санат, переулки Наримановский, Ак-Жалга, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-4 — Чуй-61, 1-5-я);

9.00-17.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Садаева, Кожобергенова, Ганди, переулки Витебский, Белоозерский;

12.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Больничный, улицы Коллекторная, Короткая, Чагая);

14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Садаева, Чуй-47, Чуй-48).

В Бишкеке с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Бекбосун Борубашов

Родился 22 апреля 1955 года. Советник президента КР.

Казыбек Эргешов

Родился 22 апреля 1969 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Нургуль Бакирова

Родилась 22 апреля 1973 года. Заместитель председателя Верховного суда КР.

Памятные даты

Международный день Земли

Праздник учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Термин «Мать-Земля» принят во многих странах, он отражает зависимость между планетой, ее экосистемами и человеком.

Международный день Матери-Земли призван напомнить, что каждый из нас обязан своим существованием нашей планете и ее экосистемам. Он дает возможность узнать о тех трудных задачах, которые стоят перед человечеством для сохранения Земли.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Каип Оторбаев

Родился 22 апреля 1922-го в селе Тегерменты Кеминского района Чуйской области. Видный ученый и общественный деятель, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор географических наук, профессор, почетный член географического общества СССР, ветеран отечественного спорта.

Принимал активное участие в подготовке научных и педагогических кадров и специалистов для народного хозяйства. Многие годы возглавлял Кыргызский государственный университет. На протяжении многих лет академик подготовил 5 докторов и 18 кандидатов наук.

Свою научно-педагогическую работу умело сочетал с общественной деятельностью. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Многие годы возглавлял республиканский Комитет защиты мира.

Умер в 2015-м.

Умер генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов

Кыргызский советский работник органов госбезопасности генерал-лейтенант Джумабек Асанкулов родился 20 февраля 1927 года в селе Кепер-Арык Московского района Чуйской области. В органах госбезопасности с 1946-го.

В 1989-1991 годах был председателем КГБ Киргизской ССР. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, народный депутат СССР. Личность легендарная для политической элиты Кыргызстана.

Умер в 2007-м.

Умер архитектор Александр Голованев

Родился 23 июня 1916 года в Алма-Ате. В 1937-м окончил Фрунзенский строительный техникум. В 1938 году по приглашению пошел работать в проектный институт «Кыргызгоспроект».

Создал многочисленные проекты жилых и общественных зданий, градостроительных комплексов и населенных мест Фрунзе. Среди известных зданий, получивших признание общественности, выделяется Фрунзенский горком Компартии Киргизии с залом собраний. По проекту Александра Голованева построено в первой половине 1970-х здание МВД.

Значительный вклад архитектор внес и в застройку Нарына.

Умер в 2014 году.

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