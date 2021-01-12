В селе Чон-Талаа построят корпус школы из легких конструкций

В селе Чон-Талаа Баткенской области построят учебный корпус на 100 мест из легких конструкций. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

По его данным, тендер объявило Баткенское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое. На эти цели оно планирует потратить 9 миллионов 541 тысячу 222 сома.

Отмечается, что необходимо снести сгоревшее здание школы. Пожар, напомним, произошел 7 декабря 2020 года. В тот же день и. о. премьер-министра Артем Новиков осмотрел сгоревшую школу, в которой учились 300 детей, и поручил провести работу по скорейшему восстановлению здания.