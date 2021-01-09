21:27
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывшего главу СЭЗ «Бишкек» Дуйшена Ирсалиева водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-гендиректор генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек» Дуйшен Ирсалиев взят под стражу. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде столицы.

Уточняется, что такое постановление вынесено судом сегодня. Дуйшена Ирсалиева заключили под стражу сроком до 19 января 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Напомним, ГКНБ выявил в СЭЗ «Бишкек» коррупционную схему вывода денежных средств. По версии следствия, ответственными лицами СЭЗ налажена схема по извлечению теневых доходов при организации государственных и иных закупок товаров и услуг с привлечением подконтрольных поставщиков. Последние делали откаты от суммы заключенного договора бывшему руководству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179260/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
В Финполе рассказали подробности задержания статс-секретаря Минтранса
Экс-глава СЭЗ «Бишкек» Дуйшен Ирсалиев задержан по подозрению в коррупции
Привлечение главы Верховного суда: вопрос отложен на неопределенный срок
Коррупция и события в Кой-Таше. Потерпевшая заявила отвод судье
За вымогательство взятки задержан брат депутата Сагындыка Келдибаева
Тилек Токтогазиев: Миллиарды сомов не поступают в бюджет Кыргызстана
Чиновники Кок-Ташского сельсовета обворовали бюджет на 17 миллионов сомов
Главу Бишкекглавархитектуры Асхата Тулебердиева отпустили под домашний арест
Минздрав заключил невыгодный контракт на сумму больше $1 миллиона
В ГКНБ рассказали, в чем подозревается глава УОБДД Чуйской области Бопонов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке открываются школы и&nbsp;детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Омурбек Бабанов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
9 января, суббота
21:11
Бывшего главу СЭЗ «Бишкек» Дуйшена Ирсалиева водворили в СИЗО ГКНБ Бывшего главу СЭЗ «Бишкек» Дуйшена Ирсалиева водворили...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 января: без осадков
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица снова на первом месте в мировом рейтинге
19:34
Референдум. ЦИК оштрафовала руководителя одной из агитационных групп
19:19
Выборы президента. Ведущим ОТРК могут вынести официальное предупреждение