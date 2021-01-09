Бывшего главу СЭЗ «Бишкек» Дуйшена Ирсалиева водворили в СИЗО ГКНБ

Экс-гендиректор генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек» Дуйшен Ирсалиев взят под стражу. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде столицы.

Уточняется, что такое постановление вынесено судом сегодня. Дуйшена Ирсалиева заключили под стражу сроком до 19 января 2021 года с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Напомним, ГКНБ выявил в СЭЗ «Бишкек» коррупционную схему вывода денежных средств. По версии следствия, ответственными лицами СЭЗ налажена схема по извлечению теневых доходов при организации государственных и иных закупок товаров и услуг с привлечением подконтрольных поставщиков. Последние делали откаты от суммы заключенного договора бывшему руководству.