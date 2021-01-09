Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют

Экс-премьер-министра Омурбека Бабанова допросили в ГКНБ.

Выйдя с допроса, бывший глава кабмина рассказал, что допрос касался уголовных дел, возбужденных еще при Сооронбае Жээнбекове.

Фото 24.kg. Омурбек Бабанов вышел с допроса

Омурбек Бабанов не стал рассказывать подробности уголовного дела, ссылаясь на тайну следствия.

«Это старые дела. Весь народ знает, что ранее при Сооронбае Жээнбекове они были возбуждены по политическим мотивам. Даст бог, надеюсь, что все решится в рамках закона. Надеюсь, после выборов все встанет на свои места. Как бы там ни было, справедливость восторжествует», — сказал Омурбек Бабанов.